【POP UP PARADE 初音ミク シナモロールコラボVer. L size】 受注期間：2月19日～3月18日 6月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク シナモロールコラボVer. L size」を6月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は9,800円。

本製品は、「初音ミク」と「シナモロール」のコラボレーションとして、イラストレーターのしゅがお氏が描きおろしたイラストを、同社のフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで商品化したもの。

初音ミクとシナモロールで、お揃いのヘアスタイルとリボンをあしらったリンク感のあるデザインになっており、淡いパステルカラーでまとめたやさしい配色で仕上げているほか、ふわっと弾むような、躍動感あふれる可愛らしいポーズで立体化している。

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約230mm

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO.L665050

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。