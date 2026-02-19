ジュニアの5人組「ACEes」の作間龍斗（23）が19日、都内でWOWOW連続ドラマW―30「ながたんと青と2」（20日スタート、金曜後11・00）の完成報告会に出席した。

門脇麦（33）演じる主人公が経営難の実家の料亭存続のために、15歳年下で老舗ホテル経営者の息子（作間）と政略結婚したことから始まるラブストーリーの続編。

撮影のため京都に1、2カ月滞在。前作の撮影では観光地をよく訪れていたが「今回は地元の家族経営のラーメン屋さんとか食堂とかに行くようにした。実際に京都にお住まいの方にお話を聞くことができて、より深く京都の雰囲気を感じることができた」と振り返った。

おすすめスポットは「鴨川の上流の方」。自身もまだ23歳だが「鴨川の京都駅付近は若者でにぎわっているので、結構良い感じの雰囲気が漂っているので、一人の男としては居づらい」と話し、「上流の方は地元のおじさんがランニングしていたりワンちゃんを連れて散歩していて静か。台本を覚えたり飲み物をちょっと飲んだりしていた」と京都の雰囲気を存分に味わった思い出を振り返った。