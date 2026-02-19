ジュニアの5人組「ACEes」の作間龍斗（23）が19日、都内でWOWOW連続ドラマW―30「ながたんと青と2」（20日スタート、金曜後11・00）の完成報告会に出席した。

門脇麦（33）演じる主人公が経営難の実家の料亭存続のために、15歳年下で老舗ホテル経営者の息子（作間）と政略結婚したことから始まるラブストーリーの続編。「シーズン1のときに本当に楽しくてシーズン2できたら良いよねと話していた。またふるさとに帰る感覚があったので、凄く楽しみでした」と心境を話した。

物語は前作の直後から始まる。撮影を前に準備は入念に行い「僕自身は3年歳取っちゃったんですけど同じようにできるように頑張りましたどうしても声や体格が変わってしまう部分があったので、1と2を続けて見られる方がいたときに差がないようにしたいと思って見返した。復習は多めにしました」と明かした。

続編のクランクイン初日にはまさかのキスシーンがあったという。「（初日には）あまりやらないですよね」と苦笑しながらも「普通はちょっと順を追っていこうという気持ちがあると思うんですけど、シーズン2らしい。スケジュールをいじっている人も同じスタッフさんがいたので、“2人なら行けるでしょ”と1日目にぶち込んできた」とエピソードを告白。「2人の空気がいつも通りではない感じだったので、結果オーライでした！」と作品に効果をうまくもたらしたと話した。