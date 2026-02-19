ROAlívの新作フレグランス♡春限定グッドクライ登場

出会いと別れが交差する春に、心にそっと寄り添う限定の香りが登場します。2026年3月5日(木)、フレグランスシリーズから発売される「マインドセンス グッドクライ」は、涙のあとに広がる澄んだ空気をイメージした一本。揺らぎやすい季節に、やさしく背中を押してくれる存在になりそうです。

透明感あふれる香りの構成

トップはレモンのきゅっとした酸味と、アップルのみずみずしい甘さが重なり、石けんのような清潔感とともに軽やかに広がります。

やがてスズランやリリーの清楚でほんのりパウダリーなホワイトフローラルが、心を包み込むように漂います。

ラストはムスクとアンバーが肌に溶け込み、ピーチのやわらかな甘みがほのかに残る穏やかな余韻へ。やわらかなフローラルムスクノートが、泣いたあとの澄んだ心をそっと映し出します。

YSL「リブレ」新作は甘美なベリー♡限定リップも登場

情景を映すボトルデザイン

「マインドセンス グッドクライ」は、涙を流したあとに見上げた空の色をボトルに表現。100%植物由来のエタノールをベースにしたナチュラル発想のオードパルファンです。

容量は20mL、価格は税込4,400円。季節ごとに登場する限定フレグランスならではの特別な装いで、手に取るたびにその季節の記憶を呼び覚まします。

さらに12種のマインドセンスから好みの香りを選び、レイヤリングを楽しめるのも魅力。2つの香りを重ねることで、“いま”の自分らしさを自由に描き出せます。

新しい季節へ踏み出す香り♡

思いきり涙を流したあと、少しずつ心が晴れていく--そんな瞬間を閉じ込めた限定の一本。心を整えたいときや、新しい挑戦を始めたいときにもぴったりです。

やさしい甘さと透明な強さをまとって、まっさらな春を迎えてみませんか♡