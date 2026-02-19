ウェンディーズ・ファーストキッチン、高級バーガー第6弾を限定販売 トリュフ×“とろ〜り”モッツァレラチーズで贅沢なうま味を堪能
ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンでは、東京・大阪・京都などの24店舗で高級バーガー第6弾となる新商品『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター』（1650円）、『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル』（1990円／ともに単品・税込）を、26日より期間限定販売する。なお、日本限定のオリジナル商品となる。
【写真】ダブルはパティが2枚でボリューム感たっぷり！『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル』（税込1990円）
アメリカ本国の定番メニューで日本でも人気の『ベーコネーターUSA』をベースに開発。刻んだ黒トリュフのソースと香り豊かな白トリュフオイルを組み合わせたほか、“とろ〜り”と旨味あふれるモッツァレラチーズを加え、高級感のあるバーガーに仕上げた。
使用するパティは、ウェンディーズ自慢のビーフ100％パティ。香ばしいカリカリのベーコンがアクセントになっている。
『〜ダブル』にはビーフ100％のパティを2枚挟み、高級感に加えてボリューム満点の一品となる。
【トリュフ＆モッツァレラベーコネーター取り扱い店舗】24店舗
・東京都
WFK新宿南口店、WFK錦糸町店、WFK吉祥寺店、WFK日比谷シャンテ前店、WFK中目黒駅前店、WFK上野浅草口店、WFK六本木店、WFKアクアシティお台場店、WFK稲城アメリアSC店
・神奈川県
WFK川崎店、WFK大船店、WFKそよら湘南茅ヶ崎店、WFKスーパービバホーム長津田店
・埼玉県
WFK桶川ベニバナウォーク店
・群馬県
WFK高崎店
・長野県
WFK長野駅前店
・富山県
WFK富山ファボーレ店
・静岡県
WFK清水エスパルスドリームプラザ店
・和歌山県
WFK岩出店
・大阪府
WFK天保山マーケットプレイス店、WFK難波戎橋店、WFK梅田芝田町店
・京都府
WFK京都新京極店、WFK京都大丸前店
【写真】ダブルはパティが2枚でボリューム感たっぷり！『トリュフ＆モッツァレラベーコネーター ダブル』（税込1990円）
アメリカ本国の定番メニューで日本でも人気の『ベーコネーターUSA』をベースに開発。刻んだ黒トリュフのソースと香り豊かな白トリュフオイルを組み合わせたほか、“とろ〜り”と旨味あふれるモッツァレラチーズを加え、高級感のあるバーガーに仕上げた。
『〜ダブル』にはビーフ100％のパティを2枚挟み、高級感に加えてボリューム満点の一品となる。
【トリュフ＆モッツァレラベーコネーター取り扱い店舗】24店舗
・東京都
WFK新宿南口店、WFK錦糸町店、WFK吉祥寺店、WFK日比谷シャンテ前店、WFK中目黒駅前店、WFK上野浅草口店、WFK六本木店、WFKアクアシティお台場店、WFK稲城アメリアSC店
・神奈川県
WFK川崎店、WFK大船店、WFKそよら湘南茅ヶ崎店、WFKスーパービバホーム長津田店
・埼玉県
WFK桶川ベニバナウォーク店
・群馬県
WFK高崎店
・長野県
WFK長野駅前店
・富山県
WFK富山ファボーレ店
・静岡県
WFK清水エスパルスドリームプラザ店
・和歌山県
WFK岩出店
・大阪府
WFK天保山マーケットプレイス店、WFK難波戎橋店、WFK梅田芝田町店
・京都府
WFK京都新京極店、WFK京都大丸前店