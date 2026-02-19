TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が19日に生放送され、木曜メンバーが“おでんの変わり種”を試食して意外なNo.1を決定した。

前回12日の放送で“おでんのこだわり”を取り上げた際、視聴者から「余ったおでん汁で米を炊く」「必ず手羽先を入れる」などのほか「コンビニでおでんを買ってマーガリン入りのロールパンを沈めて食べる」など意外なおススメも届いた。

後日、番組の複数スタッフが「マーガリン入りのロールパン」をおでんに入れて試食したところ「メチャメチャ合う」「おいしい」「お店で食べたいぐらい」と予想外の高評価。おでんの新たな可能性を探るべく取材を開始した。

スイーツにも可能性があるということで、事前にスタッフがいろいろと試食。バナナ、カヌレ、マシュマロなどはおでんとの相性が微妙ということで除外となったが、ナタデココやいちご大福に関しては若いスタッフが“これはアリ”と感じたという。

番組は先週視聴者から推薦されたマーガリン入りロールパン、街の声で出た“モッツァレラきんちゃく”のほかナタデココ、いちご大福の4種類を準備。

木曜メンバーである作家の岩井志麻子氏（61）、新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏（61）、タレントのジョナサン・シガー（41）と番組MCを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）が試食することになった。

すると、「全部おいしい」（中瀬氏）「オチがない」（岩井氏）と4種類全てが好評という予想外の結果に。

最終的には、試食中に「おいしい！」（中瀬氏）「なんにもケンカしてない」（岩井氏）「そうだね。マリアージュが」（中瀬氏）「メッチャうまい！」（垣花）「しょっぱさが加味されてなんかいい感じですよ」（中瀬氏）「本当においしい！」（垣花）と盛り上がったいちご大福を“おでんの変わり種”No.1に決定した。