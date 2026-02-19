節水が呼びかけられている、豊川用水の水を使う愛知県田原市。小学校でも節水対策が進められています。

【写真を見る】カラカラ天気いつまで…小学校で節水対策 給食は“盛り合わせ”で食器を減らす 水の使用量“2割減”でも｢通常の給食出せない心配も｣ 愛知･田原市

2月18日、田原市にある赤羽根小学校の給食の献立は、「カレーうどん・牛乳・ちくわの磯辺揚げ・サラダ」です。

給食に関連する節水対策は、今月から取り組んでいます。



（赤羽根小学校 栄養教諭 山本敦子さん）

「おかずは可能な限り盛り合わせで、ひとつ食器を減らして、洗うものの数を減らし節水に取り組んでいる」

コップの水も半分に…

使う食器を減らしたことなどで、食器洗浄機の稼働数が半分ほどになった日もあったということです。

（歯磨きするためにコップに水を入れる児童）

Q.コップに水をどれくらい入れている？

「前は8割くらい」

Q.今日は？

「（きょうは）4割くらい」



児童は、学校生活の中での手洗いや歯磨きなど、様々な場面で節水に取り組んでいます。

きっかけは集会…学校をあげて節水対策！

きっかけになったのは、朝の集会での校長先生の問いかけでした。



（赤羽根小学校 杉浦陽子校長）

「今こんなに減っているんだよ（と伝えた）。当時は（宇連ダムの貯水率が）8%くらいだったが、そこから減った」

先月21日の集会がきっかけで、学校をあげての節水の取り組みが始まったのです。



（食後の机を拭くための雑巾を絞る児童）

「（前はバケツの）8割だったと思う。でも節水の関係で多分少なくなった」



給食の後に机を拭くために使う水は、それまでの半分以下にできました。

洗浄に使った水をトイレ掃除に再利用

また、床掃除は雑巾で「から拭き」することになりました。



一方、トイレと書かれた水の入ったバケツは…



（栄養教諭 山本さん）

「給食に使った牛乳（を運ぶ）ケースを洗浄するときに使った水を、トイレ掃除に再利用している」

児童たちは、さまざまな方法で節水できることを学んでいます。



（3年生）

「ホースでやると水が無駄になっちゃう」

Q.バケツの水をもってくるのは大変？

「大変だけど頑張っている」

節水の成果…水の使用量2割減に

いまや、学校での水の使用量は、節水に取り組む前と比べて2割以上減りました。



（杉浦校長）

「子どもが（節水を）やって、そんなに減るの？と思うけれど、学校としても一日に使う水の量がすごく減って、『節水できているな』と感じている」

しかし、このまま水不足が解消されないとなると…



（栄養教諭 山本さん）

「通常の給食が出せなくなるのでは、ということも視野に入れて考えている」



（6年生）

「（宇連ダムの貯水率を）毎日スマホでチェックしている」

Q.今までやっていた？

「今まで1回もしたことなかった。（水拭きの）雑巾が使えないのが一番いや。学校を最後にきれいにして卒業したいのに、できないのが悲しい」