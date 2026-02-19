4月11日にデビューを予定していた5人組アイドルグループ「#NOID」が19日、公式X（旧ツイッター）を更新。一部メンバーのグループ規約違反行為にともない複数メンバーより活動辞退の申し出があったとし、解散を発表した。

運営は「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOIDグループ規約違反に該当する事案が確認されました。本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました」と言及。「なお、本件については本人も事態を重く受け止め、深く反省しております」とした上で、「今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました」と経緯を説明した。

複数メンバーの活動辞退にともない「以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOIDプロジェクトは解散する運びとなりました」と報告。「本来であれば、デビューという形で皆さまに直接お会いし、NOIDを新たなアイドルグループとしてお届けする予定でしたが、デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

同グループは、SKE48の元メンバー石川花音（28）がリーダーを務め、新潟出身の現役女子大生グラビアアイドル七海りおなど、5人メンバーでデビュー予定だった。

石川は自身のXで「デビューに向けて応援してくださったファンの皆様のご期待にお応えすることができず、申し訳ございません」と謝罪。「これまで配信やチェキ会を通して、たくさんの温かい応援をいただき、本当にありがとうございました」と感謝し、「今後は個人の活動でさらなる飛躍を目指し、これからも精進して参ります」と意気込みをつづった。