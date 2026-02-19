¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª Ï·¸åÇË»º¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î»È¤¤Êý
¤½¤â¤½¤â¡¢Ï·¸åÇË»º¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÉ®¼Ô¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¤¤¶âÍø¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¡¦Ä¹¤¤¡×¡Ö¹â³Û¤ÊÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬Á°Äó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¥¶ø¶âÍø¤¬¤¹¤°¤Ë½ªÎ»¤·¡¢ÄÌ¾ï¶âÍø¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¤±ÂØ¤¨Àè¤¬¶áÎÙ¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÍøÊØÀ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÂ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÍø¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍø¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ñ¶â¤òÆ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÃæÅÓ²òÌó¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉáÄÌÍÂ¶âÊÂ¤ß¤Î¶âÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍøÂ©¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÄê´üÍÂ¶â¤ò²òÌó¤¹¤ë¤È¤¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¶â³Û°Ê¾å¤Ë»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯²òÌó¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤Ä¤¤Â¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶á¡¹»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤Ë»È¤¦¤ª¶â¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¡¢¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤òÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍÂÆþ´ü´Ö¤ä¶â³Û¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯ÍøÂ©¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëþ´üÆü¤ÏÍøÍÑÍ½ÄêÆü¤è¤êÁ°¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ÇÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿Êý¤¬¹â¤¤¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²òÌó¸å¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»ñ¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´¤Æ¤ò°ìËÜ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ü´Ö¤ä¶â³Û¤òÊ¬»¶¤µ¤»¡¢·×²èÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
