茨城県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「水戸市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいい」と思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、「治安がいいと思う茨城県の市」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：水戸市／63票茨城県の県庁所在地である水戸市は、県の政治・経済・文化の中心地です。古くから城下町として栄え、日本三名園の1つである偕楽園は、梅の名所として全国的に有名で、春には多くの観光客でにぎわいます。また、納豆や水戸黄門など、歴史と文化に根ざした名産品やエピソードが豊富で、親しみやすさも魅力です。歴史的な背景と都市機能が調和し、住みやすい環境が整っているため、安心感につながっていると考えられます。
1位：つくば市／75票つくば市は「科学の街」として国際的に知られ、多数の研究機関や大学が集積する学術都市です。都市計画に基づいて整備された街並みは美しく、教育水準も高いことから、子育て世代にも人気があります。筑波山という豊かな自然にも恵まれ、都市機能と自然が共存している点も魅力です。治安に対する意識が高く、計画的な街づくりが進んでいることが、多くの回答者から「治安がいい」と評価される要因になったと推測されます。
