豊かな自然が広がる自治体から、人生の節目に贈る言葉まで。全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しを整理して、全問正解のすっきり感を味わいましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、日本の地名や日常のあいさつなどをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。全てのピースが埋まった瞬間の快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□て
お□□い
さ□□い
か□□い

ヒント：わんこそばで有名な、東北地方の県名といえば？

正解：いわ

正解は「いわ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いわ」を入れると、次のようになります。

いわて（岩手）
おいわい（お祝い）
さいわい（幸い）
かいわい（界隈）

東北にある「岩手（いわて）」や、喜ばしい「お祝い（おいわい）」の中に、運が良いことを表す「幸い（さいわい）」や、特定の場所の周辺を指す「界隈（かいわい）」が潜んでいました。日本語が持つパズル的な面白さを再発見できる、そんな組み合わせでしたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)