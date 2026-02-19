【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 東北の県名やうれしい出来事がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、日本の地名や日常のあいさつなどをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。全てのピースが埋まった瞬間の快感を楽しみましょう。
□□て
お□□い
さ□□い
か□□い
ヒント：わんこそばで有名な、東北地方の県名といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いわ」を入れると、次のようになります。
いわて（岩手）
おいわい（お祝い）
さいわい（幸い）
かいわい（界隈）
東北にある「岩手（いわて）」や、喜ばしい「お祝い（おいわい）」の中に、運が良いことを表す「幸い（さいわい）」や、特定の場所の周辺を指す「界隈（かいわい）」が潜んでいました。日本語が持つパズル的な面白さを再発見できる、そんな組み合わせでしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
