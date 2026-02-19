【特集】自らの体験「いま生きているのは」骨髄バンク登録者増加へ 活動する女性の思い【新潟】
血液の病気で骨髄移植などが必要な患者のために、ドナーを募集して移植までの調整を行っているのが『骨髄バンク』です。現在、ドナーとして協力を名乗り出ている人は56万人います。
しかし、実際に移植を受けられるケースは、移植を待つ患者の5割ほどにとどまっています。ドナー登録者を増やそうと、懸命に活動する新潟市の女性を取材しました。
■伊禮咲緒さん
「献血にご協力お願いします。骨髄バンク登録会も行っております。」
新潟市の伊禮咲緒さん(34)。日本骨髄バンクの登録者を増やす活動をしています。気温は2.1℃、平日の日中ということもあり人通りもまばらです。
■伊禮咲緒さん
「寒いです。手袋持ってこればよかった。目をあわせてくれない人も多いので、声かけてもらえるとうれしい。」
白血病などの病気で血液を作り出す造血幹細胞の移植を待つ患者は、現在 国内外に1768人います。日本骨髄バンクは、こうした人たちのために造血幹細胞を提供するドナーを募集し、医療機関などと調整を行う唯一の公的機関です。
全国のドナー登録者は、56万5402人。一見 十分な人数が集まっているように見えますが、提供者と患者との白血球の型が合う確率は〝数百から数万分の1〟といわれ、希望する患者の5割程度しか移植を受けられていないのが実情です。
■伊禮咲緒さん
「これだけ医療が進歩しているのに、それでも助からないという方がいるのは危機的状況だと思っています。私が発信することで、そういう(登録の)きっかけになってくれれば。」
伊禮さんは、ドナー登録者を増やして移植が実現する確率を上げたいと考えています。その思いの背景には、自らの体験がありました。
■伊禮咲緒さん
「いま生きているのはドナーさんがいてくれたおかげしかない。ドナーを待っている患者さんはたくさんいるので、命をつなげられるように頑張りたい。」
15歳のとき、伊禮さんは血液の病気にかかりました。白血球などの血液成分が生産されない『再生不良性貧血』。病気のため、高校も中退しました。
■伊禮咲緒さん
「鼻血が止まらなくなって、意識がもうろうとした症状が急に出てきた。自分自身でもよくわからない。なにが起きているんだという受け入れられない自分がいましたね。」
2カ月後に退院し快方に向かっていましたが、19歳のとき症状が再燃。週に1回 輸血を受ける生活を送りました。
医師のすすめで骨髄バンクに患者として登録。21歳でドナーが見つかり、骨髄移植を受けました。現在 症状は落ち着いています。
■伊禮咲緒さん
「(提供受け)ずいぶんと前よりは楽に生活できるようになった実感はあった。命のバトンじゃないがつないでもらったので、いろいろな人の手助けになれば。」
20歳の男性が登録にやってきました。ドナー登録の条件は、健康状態が良好で年齢が18歳以上54歳以下であることなどです。
登録は、説明を聞いた後に窓口で2mLの採血を実施するだけ。15分ほどで終わりました。
■登録した男性(20)
「自分がもし適合できる患者がいるのであれば、その人の助けになるかなと。登録して適合する人が増えてほしい。」
■伊禮咲緒さん
「1人でも登録があったのでよかった。地道な活動なので、1人でも多くの方に登録していただければありがたいなという気持ちでやっている。」
登録後、白血球の型が一致する患者がみつかれば骨髄バンクから連絡がきます。1～2時間程度 検診などを受け、最終的な提供意思を確認。さらに健康診断を受け提供に至ります。
