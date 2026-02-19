RKK

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢º£Æü¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÀ¤°Â¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢´Ì¥Óー¥ë5ËÜ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡×Åð¤ó¤À¼ê¸ý

①´Ì¥Óー¥ë6ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ø»ý¤Á¹þ¤à
②¥±ー¥¹¤Ëµ­¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥³ー¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±ー¥¹Æâ¤Î´Ì1ËÜ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë
③1ËÜÊ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê5ËÜ¤òÅð¤à

Å¹Â¦¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÈÎÇä¿ô¤Èºß¸Ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Îµ­Ï¿¤¬»Ä¤ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì½µ´ÖÁ°¤«¤éËèÆü¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤ÎÃË¤¬¡¢ËèÆü¡¢Æ±¤¸¼ê¸ý¤Ç´Ì¥Óー¥ë¤òÅð¤àÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÅ¹¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤ÎÃË¤¬Åð¤àÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÃË¤Ï¡Ö¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹Â¦¤Ï¡Ö¿ôÉ´ËÜ¤¬ºß¸Ë¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£