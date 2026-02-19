「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子団体スプリント」（１９日、プレダッツォ・スキージャンプスタジアム）

前半飛躍に日本は１番手で今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が登場。雪が降りしきるコンディションの中、１１９メートルを飛び、１０８・４点で暫定４位につけた。２人目の山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝は１２５・５メートルを飛び、１２２・６点。日本は合計２３１点の３位で、首位・ドイツと２１秒差で後半クロスカントリーに臨む。

渡部は自身６度目で最後の出場となる五輪でのラスト種目。

ジャンプを終えた渡部は「ちょっと重たい滑りに苦戦してしまって、自分のいいジャンプはできませんでした」と振り返った。最後のジャンプの景色は「もっといい景色を見て終わりたかったんですけど。ジャンプ台でいい景色は見られなかった分、クロスカントリーコースでいい景色を見て終わりたい」と話した。

後半の距離が本当に自身最後の五輪のレースになる。「もう、何も残らないぐらい全て置いていきたいなと思います」と決意を口にした。

今大会からノルディックスキーのジャンプ男子と複合の団体は１チーム４人から２人に減少。ジャンプ男子団体は「男子スーパー団体」、複合団体は「団体スプリント」として実施された。

ジャンプ男子、複合は２２年の北京冬季五輪に比べて出場枠が削減。複合団体は後半距離でこれまで１チーム４人が５キロずつ滑ったが、今大会はラージヒルでの前半飛躍の後、２人が１周１・５キロのコースを交互に５周計７・５キロずつ、合計１５キロ滑走する。