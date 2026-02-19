3連休は気温が上がり、春本番の暖かさとなる予想です。積雪の多い地域は雪崩や屋根からの落雪などに注意をしてください。

【金曜日の天気】

金曜日は、東〜北日本は朝は晴れる所が多くなりますが、午後は北海道の道南や青森県付近では雪や雨が降る所があり、関東南部も雲が多く、夜は神奈川県・千葉県・茨城県付近で局地的に雨が降る所がありそうです。朝は雲が多い西日本では、九州や四国・紀伊半島で一時、雨が降る所があるかもしれませんが、次第に晴れる見込みです。

【予想最高気温】

札幌 ： 2℃ 釧路： 1℃

青森 ： 6℃ 盛岡： 7℃

仙台 ： 9℃ 新潟：10℃

長野 ： 7℃ 金沢：11℃

名古屋：11℃ 東京：11℃

大阪 ：11℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：13℃

高知 ：15℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

【週間予報（西日本）】

土曜日にかけては広く晴れる見込みです。日曜日は雲が多く、太平洋側では一時、雨が降る所があるでしょう。最高気温は、日曜日は4月並みの所が多く、福岡は21℃、大阪は17℃、鹿児島は20℃の予想です。

【週間予報（東日本、北日本）】

土曜日までは広い範囲で晴れて、日曜日も晴れ間がある見込みです。ただ、月曜日は日本海側で雪や雨が降るでしょう。そして、3連休は気温が上がります。最高気温は、新潟は日曜日は18℃と4月下旬並み、東京は月曜日は19℃と4月中旬並みとなる予想です。雪崩や屋根からの落雪に注意のほか、花粉も多く飛ぶ可能性があるため、気を付けて下さい。