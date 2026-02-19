開智未来中学・高等学校(埼玉)が19日、公式サイトを更新。同校野球部監督によるSNSの不適切投稿があったことを報告し、謝罪した。

同校の藤井剛校長名義で「本校野球部監督による不適切なSNS投稿に関するお詫び」と題した謝罪文を掲載し、「この度、本校野球部監督が同部のSNSにおいて、他校で発生した事案に関し、被害に遭われた方々や社会的な心情への配慮を著しくいた不適切な投稿を行いました」と報告。

続けて「当該投稿は、個人の見解とはいえ、教育に携わる者としてあるまじき不適切なものであり、本校の教育方針とも全く相容れないものです」と指摘。当該監督に対し厳重注意を行うとともに、現在はSNSの利用停止を命じていることを明かした上で「今後は、教職員一同、改めて情報モラルと倫理観の徹底を図り、皆様の頼回復に努めてまいる所存です」と伝えた。

そして「本件により、不快な思いをされた皆様、ならびに日頃より本校を応援してくださっている保護者、卒業生、地域の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

警視庁は今月12日、女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、日大三（東京）の硬式野球部の17歳と16歳の男子部員2人を書類送検した。

同日、開智未来高校硬式野球部の公式Xで事件を念頭に置いた投稿がなされたが、その内容についてSNSでは「性犯罪を軽視している」「二次加害を助長している」などの指摘が相次ぎ、炎上状態となっていた。現在、同アカウントは非公開となっている。