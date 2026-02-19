38歳でおばあちゃんになった美女が、かつてセレブ生活を共にしていた元夫との衝撃的な離婚理由を明かし、探偵の調査によって暴かれた裏切りの真相を語った。

【映像】元夫との2ショット＆セレブ生活の名残が残る自宅

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組では、リポーターの小森純が大阪府吹田市を訪れ、5人の娘と1人の孫に囲まれて暮らす38歳のえりなさんに密着した。えりなさんの自宅には、モンクレールのダウンジャケットが並ぶクローゼットやシャネルの時計など、華やかなブランド品が溢れていた。これらはかつて結婚していた経営者の元夫との生活の名残だという。4つの仕事を掛け持ちしながら未婚で4人の娘を育てていたえりなさんにとって、その男性との出会いは、専業主婦として贅沢な暮らしを享受できる大きな転機であった。

しかし、幸せな結婚生活は突如として終わりを迎える。ある時期から夫が家へ帰ってこなくなったことに不審を抱いたえりなさんは、意を決して探偵に調査を依頼。その結果、夫が家族とは別に家を借り、別の女性と一緒にその自宅へ帰っていく様子が写真として何枚も突きつけられた。この決定的な裏切りを知ったえりなさんは離婚を決意し、再び女手一つで家族を支える道を選んだという。