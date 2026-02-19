街灯の2次元コードで“避難経路”案内 石川高専が考案｢まちなかハザード標識｣ 学生たちが設置
誰もが見やすくアクセスしやすい避難情報を目指して19日、石川工業高等専門学校の学生たちがオリジナルの標識を設置しました。
19日、石川県津幡町で学生たちが街灯に張り付けていたのは2次元コード。
この2次元コードをスマートフォンで読み込むと…
石川高専の学生：
「これは現在地から避難所までの経路を、マップで経路案内できます」
石川高専が考案した「まちなかハザード標識」です。
このまちなかハザード標識は、2023年に津幡町で発生した豪雨災害などを受け、考案・製作されたものです。
貼り付けられた高さは120センチ。子どもや車いすの利用者でもアクセスしやすい位置に設置されています。
石川高専の学生：
「(地域の防災イベントで)実際にこれを紹介する場面があって、その時はすごいいいものだねというお褒めの言葉をたくさん頂きました。日ごろから災害があった時のことを考えられるようにしてほしい」
「たまたま来た人とかが災害にあったら、一番どこが避難所かわからなくて怖いと思うので、そういう人たちにも活用してもらって、みんなが安全に避難できるようにしてほしいです」
石川高専では来年度以降も順次、標識の設置を行っていくとしています。