【早期天候情報】２５日頃から全国的に〈かなりの高温〉

１９日（木）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。

来週の平均気温は、北海道地方を除き「かなり高く」なりそうです。

とを画像で掲載しています。

また、３連休に黄砂が飛来する可能性があります、黄砂の情報はこちら

【早期天候情報】各地の内容 平均気温+２～+３度

２月２５日頃からの５日間の平均気温は、平年と比べて

【東北地方】＋２．３℃以上 【関東甲信地方】＋２．５℃の以上 【北陸地方】＋２．５℃以上 【東海地方】＋２．５℃以上 【近畿地方】＋２．７℃以上 【中国地方】＋２．５℃以上 【四国地方】＋２．７℃以上 【九州北部地方】＋３．０℃以上 【九州南部・奄美地方】＋３．０℃以上 【沖縄地方】＋２．６℃以上

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意し

てください。また、今後の気象情報等に留意してください。

暖気のシミュレーション２０日（金）～３月２日（月）

南から暖かい空気が流れ込んできます。上空約１５００メートル上空は、４月並みの暖かい空気に覆われるでしょう。シミュレーション画像で確認できます。

県庁所在地の１６日間予報 （１９日（木）～３月７日（土））

各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路）。

来週は、雨の予報が多くなっています。低気圧と前線が次々と日本を通過し、その際に、暖かい空気を持ち込むため、気温が高めの傾向になります。

・