欧州株 軟調に始まる エアバスが下げ主導 米株先物は揉み合い
欧州株 軟調に始まる エアバスが下げ主導 米株先物は揉み合い
東京時間18:10現在
英ＦＴＳＥ100 10653.93（-32.25 -0.31%）
独ＤＡＸ 25151.23（-126.98 -0.51%）
仏ＣＡＣ40 8381.42（-47.61 -0.57%）
スイスＳＭＩ 13865.79（+58.75 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:10現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49682.00（-40.00 -0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6893.50（-0.75 -0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24965.25（+9.25 +0.04%）
