欧州株　軟調に始まる　エアバスが下げ主導　米株先物は揉み合い
東京時間18:10現在
英ＦＴＳＥ100　 10653.93（-32.25　-0.31%）
独ＤＡＸ　　25151.23（-126.98　-0.51%）
仏ＣＡＣ40　 8381.42（-47.61　-0.57%）
スイスＳＭＩ　 13865.79（+58.75　+0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:10現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49682.00（-40.00　-0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6893.50（-0.75　-0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24965.25（+9.25　+0.04%）