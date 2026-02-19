ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７、伊６１ｂｐ　前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.756
フランス　　　3.33（+57）
イタリア　　　3.365（+61）
スペイン　　　3.131（+38）
オランダ　　　2.824（+7）
ギリシャ　　　3.362（+61）
ポルトガル　　　3.117（+36）
ベルギー　　　3.269（+51）
オーストリア　3.057（+30）
アイルランド　3.023（+27）
フィンランド　3.014（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）