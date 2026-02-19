ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐ 前日並み水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐ 前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.756
フランス 3.33（+57）
イタリア 3.365（+61）
スペイン 3.131（+38）
オランダ 2.824（+7）
ギリシャ 3.362（+61）
ポルトガル 3.117（+36）
ベルギー 3.269（+51）
オーストリア 3.057（+30）
アイルランド 3.023（+27）
フィンランド 3.014（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.756
フランス 3.33（+57）
イタリア 3.365（+61）
スペイン 3.131（+38）
オランダ 2.824（+7）
ギリシャ 3.362（+61）
ポルトガル 3.117（+36）
ベルギー 3.269（+51）
オーストリア 3.057（+30）
アイルランド 3.023（+27）
フィンランド 3.014（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）