アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が、プロジェクト発足4周年を記念したイベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』を開催。2月11日から15日にかけて、Kアリーナ横浜にて所属グループ4組が集結した『KAWAII LAB. SESSION』や、各グループの単独公演が行われた。最終日にあたる2月15日に開催されたのが、CUTIE STREETの単独公演『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～』だ。

5日間にわたる祝祭のフィナーレを飾ったCUTIE STREET。昨年は初の全国ツアーや多数の音楽フェスへの出演、海外での初ライブと、グループは着実に歩みを進めてきた印象だ。そのなかで培った自信が表れていたのが、今回のKアリーナ単独公演だったと思う。この日、古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花は、それぞれが生誕祭で着用した衣装で登場。その光景に、会場のお祝いムードもぐっと高まっていく。8人は1曲目の「ハッピー世界！」からステージをいっぱいに使ってパワフルなパフォーマンスを繰り広げ、きゅーてすと（ファンの呼称）を魅了していった。

本編のハイライトは、2月4日に配信リリースされた新曲「ゆめみるプリマドンナ」と、「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」だろう。2曲を行き来しながらキュートな笑顔を振りまく8人。サプライズ感のある演出が、今日という日の特別な意味合いを強めていった。そこから続いた「チョットヒトサジ」と「解」は、彼女たちの“かわいい”だけじゃない、クールな魅力も発揮されるナンバー。重厚なビートに乗せた力強い歌声とキレのあるダンスが、会場を大きく沸かせていた。

「ぷりきゅきゅ」から再びポップな世界観を届けていくと、「ちきゅーめいくあっぷ計画」では金テープが鮮やかに宙を舞う。本編ラストの「ハロハロミライ」まで、彼女たちの未来が希望に満ちていることを強く感じさせるような、明るいステージが続いていった。

衣装チェンジを経て迎えたアンコールでは、曲名が書かれた巨大ルーレットがステージに登場。次に披露する曲をこの場で決めるという。桜庭がルーレットを回したのち、選ばれたのは「daylight」だった。ルーレットには本編で披露された曲も含まれていたのだが、もともと今日のセットリストには入っていなかった楽曲を見事引き当てたことに興奮する8人。爽やかな歌声がKアリーナいっぱいに広がっていた。

次の曲は撮影可能だとアナウンスすると、披露されたのは「ゆめみるプリマドンナ」。8人はステージを降りてアリーナへと向かい、きゅーてすととの交流を楽しんでいく。そんな「ゆめみるプリマドンナ」のMVがこのあとグループ公式YouTubeで公開されることを告げると、会場では一足早くMV鑑賞会が行われた。

大盛り上がりでMV鑑賞を終えたメンバーときゅーてすとだが、なぜかスクリーンの映像は止まらない。続けて、デビューから約1年半のグループの軌跡を辿るような映像が流れ出した。「この8人ならもっともっと上に行ける」「さあ、次はどこへいこう」――そんなメッセージが表示されたのち、スクリーンに浮かび上がったのは「日本武道館」の文字。きゅーてすとの歓喜の声がたちまち会場に響きわたった。2026年8月25日、26日、グループのデビュー2周年を記念した日本武道館単独公演『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026』が決まったのだ。

「2周年をみんなと武道館で迎えられるということですよね？」（板倉）、「日本武道館という名誉ある場所でライブをさせていただけるのはめちゃめちゃ大きいことなので、絶対皆さん来てください！」（増田）と、次々と喜びを露わにするメンバーたち。最高にハッピーなムードに包まれるなか、古澤が「ラスト、もっと盛り上がっちゃだめですか？」と呼びかけ、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」へと突入する。曲中、「きゅーてすと、一緒に武道館行こうね！」と呼びかける桜庭。パフォーマンスを見届けながら、この曲が日本武道館のステージで響きわたる瞬間を一足先に想像した人は少なくないだろう。

5日間で約6万人を動員した『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』。Kアリーナ公演のラストを飾ったCUTIE STREETのワンマンライブは、デビューから約1年半で人気と実力を高め続けてきた彼女たちが、次に歩む道を示すものだった。CUTIE STREET の快進撃は止まらない。8人が日本武道館のステージでさらに輝く姿を見せる日を楽しみにしている。

（文＝かなざわまゆ）