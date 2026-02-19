G大阪vs浦項 スタメン発表
[2.19 ACL2決勝トーナメント1回戦第2戦](パナスタ)
※19:00開始
主審:ケイシー・ライベルト
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 41 中村仁郎
MF 44 奥抜侃志
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
監督
イェンス・ヴィッシング
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 21 ファン・インジェ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 4 チョン・ミングァン
DF 13 カン・ミンジュン
DF 26 パク・チャニョン
DF 50 ジン・シウ
MF 31 西矢健人
MF 40 キ・ソンヨン
FW 9 ジョルジュ・テイシェイラ
FW 11 ジュニーニ・ロシャ
FW 19 イ・ホジェ
控え
GK 29 ホン・ソンミン
DF 24 ハン・ヒョンソ
DF 36 キム・ホジン
DF 38 キム・イェソン
DF 66 イ・チャンウ
MF 70 ファン・ソウン
MF 76 キム・ボムジュン
MF 88 キム・ドンジン
FW 20 アン・ジェジュン
FW 73 キム・ヨンハク
FW 81 チョン・ハンミン
FW 92 ヤコブ・トランジスカ
監督
パク・テハ
※19:00開始
主審:ケイシー・ライベルト
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
MF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 41 中村仁郎
MF 44 奥抜侃志
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
監督
イェンス・ヴィッシング
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 21 ファン・インジェ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 4 チョン・ミングァン
DF 13 カン・ミンジュン
DF 26 パク・チャニョン
DF 50 ジン・シウ
MF 31 西矢健人
MF 40 キ・ソンヨン
FW 9 ジョルジュ・テイシェイラ
FW 11 ジュニーニ・ロシャ
FW 19 イ・ホジェ
控え
GK 29 ホン・ソンミン
DF 24 ハン・ヒョンソ
DF 36 キム・ホジン
DF 38 キム・イェソン
DF 66 イ・チャンウ
MF 70 ファン・ソウン
MF 76 キム・ボムジュン
MF 88 キム・ドンジン
FW 20 アン・ジェジュン
FW 73 キム・ヨンハク
FW 81 チョン・ハンミン
FW 92 ヤコブ・トランジスカ
監督
パク・テハ