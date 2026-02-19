「死刑が正義だ」尹前大統領への無期懲役判決に韓国国内で遺憾の声「非常に残念」「国民への侮辱」

非常戒厳騒動による内乱首謀容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に1審で無期懲役が宣告されると、韓国与党「共に民主党」内では「量刑が物足りない」との反応が相次いでいる。

党代表は「国の根幹を揺るがした内乱首謀者に死刑ではなく無期懲役を宣告し、司法の正義を揺るがした。国民の法感情に反する極めて不十分な判決だ」と主張した。

「共に民主党」のチョン・チョンレ代表は2月19日、尹前大統領に対する判決が言い渡された直後に行われた党最高委員会議でこのように述べた。

尹錫悦前大統領（写真＝共同取材団）

チョン代表は「非常戒厳当時、国会に駆け付けた市民、そして尹錫悦弾劾と罷免を声高に叫んだ国民の“光の革命”に対する明白な後退だ」とし、「歴史的な処罰を確実にすべきにもかかわらず、チョ・ヒデ司法府がそれを先送りにした態度について、国民は非常に不十分で不満を抱くだろう」と批判した。

1審のチ・グィヨン裁判部が挙げた減刑理由については「イ・ジングァン裁判部で既に弾劾された事案だ」とし、「内乱首謀者の全斗煥（チョン・ドゥファン）を減刑した司法府の誤った慣行がブーメランとなり、今日また別の悲劇として戻ってきた」と主張した。この日、裁判部は尹前大統領が犯行を綿密に準備したとは見えない点や前科がない点などを酌量事情として言及していた。

「共に民主党」出身のウ・ウォンシク国会議長も残念だとの反応を示した。ウ議長は国会本館の議長室で1審宣告公判の生中継を見守った後、記者団に対し「内乱が失敗した点が減刑理由となったのは非常に残念だ」とし、「内乱失敗の原因は準備不足ではなく、国会と国民が力を合わせ抵抗して阻止したためだ」と強調した。

検事出身の「共に民主党」イ・ソンユン最高委員は「無期懲役宣告は果たして納得できるのか」と反問した。同党の院内代表を務めたパク・チャンデ議員は「許しを請わない罪人に対する寛容は、正義への裏切りに過ぎない」とし、「共犯者への甘い処罰も国民への侮辱だ。キム・ヨングン、ユン・スンヨンに対する無罪判決は司法の正義の消失を認めるものだ」と批判した。

弁護士出身の「共に民主党」パク・ジュミン議員は「成功した内乱は処罰できず、失敗した内乱は減刑するなら、いったい内乱はどう処罰するというのか」と不満を表した。同党のハン・ジュンホ議員も「内乱首謀者に対する無期懲役は寛容であり、死刑こそ正義だ」とし、「上級審で死刑が宣告されなければ、それが正義であり常識であり、法治が確立する道だ」と強調した。

与党内の一部では、判決後の手続きとして「恩赦禁止法」を制定すべきだとの声も上がった。国会法制司法委員会の与党幹事であるキム・ヨンミン議員は「（尹前大統領が）内乱の動機について、依然として国会のせいにすることをそのまま受け入れ、（裁判所が）内乱の本質を無視した」とし、「主要な内乱犯に対する1審裁判がひとまず終わった以上、今度は国会が恩赦禁止法を推進することになるだろう」と予告した。

「祖国革新党」のチョ・グク代表も、ユーチューブのメッセージを通じて恩赦禁止法推進に共感を示した。チョ代表は「長い忍耐の末に尹錫悦に対する断罪が下された。今や内乱犯に対する恩赦を禁止するか、国会の同意がある場合のみ（恩赦が）可能となるよう、恩赦法の改正が必要だ」とし、「依然として尹錫悦と内乱を擁護する政治勢力に対する断固たる審判が必要だ」と強調した。

（記事提供＝時事ジャーナル）