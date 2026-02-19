　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 108(　　 108)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　17(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　97(　　　80)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1779(　　1779)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　27(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1056(　　 636)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　49(　　　33)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 178(　　 146)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 73656(　 32558)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 137(　　　67)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 907(　　 515)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 46852(　 23272)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 165(　　 129)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　28(　　　16)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　64(　　　64)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4351(　　4351)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 291(　　 291)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 22086(　 22086)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース