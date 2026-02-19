主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 57( 57)
TOPIX先物 3月限 108( 108)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 97( 80)
日経225ミニ 3月限 1779( 1779)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 27( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1056( 636)
6月限 49( 33)
TOPIX先物 3月限 178( 146)
日経225ミニ 3月限 73656( 32558)
4月限 137( 67)
5月限 4( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 907( 515)
6月限 14( 8)
日経225ミニ 3月限 46852( 23272)
4月限 165( 129)
5月限 28( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 64( 64)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 4351( 4351)
4月限 13( 13)
5月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 291( 291)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 3月限 22086( 22086)
4月限 20( 20)
5月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
