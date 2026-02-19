　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1118(　　 365)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 951(　　 769)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1105(　　1029)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　93(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4828(　　 926)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1115(　　 311)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　27(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 625(　　 492)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1081(　　1076)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2302(　　2275)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 114(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1167(　　 780)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 478(　　 436)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 55104(　 29214)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 140(　　　90)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 2)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 551(　　 343)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 30103(　 14131)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　94(　　　64)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3323(　　3323)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 512(　　 512)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 20076(　 20076)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース