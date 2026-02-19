主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1118( 365)
TOPIX先物 3月限 951( 769)
日経225ミニ 3月限 1105( 1029)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 93( 0)
TOPIX先物 3月限 4828( 926)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1115( 311)
日経225ミニ 3月限 27( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 625( 492)
TOPIX先物 3月限 1081( 1076)
日経225ミニ 3月限 2302( 2275)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 114( 0)
TOPIX先物 3月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1167( 780)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 478( 436)
日経225ミニ 3月限 55104( 29214)
4月限 140( 90)
5月限 8( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 551( 343)
6月限 8( 4)
日経225ミニ 3月限 30103( 14131)
4月限 94( 64)
5月限 3( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3323( 3323)
4月限 17( 17)
5月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 512( 512)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 3月限 20076( 20076)
4月限 32( 32)
5月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1118( 365)
TOPIX先物 3月限 951( 769)
日経225ミニ 3月限 1105( 1029)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 93( 0)
TOPIX先物 3月限 4828( 926)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1115( 311)
日経225ミニ 3月限 27( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 625( 492)
TOPIX先物 3月限 1081( 1076)
日経225ミニ 3月限 2302( 2275)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 114( 0)
TOPIX先物 3月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1167( 780)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 478( 436)
日経225ミニ 3月限 55104( 29214)
4月限 140( 90)
5月限 8( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 551( 343)
6月限 8( 4)
日経225ミニ 3月限 30103( 14131)
4月限 94( 64)
5月限 3( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 3323( 3323)
4月限 17( 17)
5月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 512( 512)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 3月限 20076( 20076)
4月限 32( 32)
5月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース