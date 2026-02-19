　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6225(　　6186)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7569(　　7569)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　136633(　136633)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1679(　　1679)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　27(　　　27)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2488(　　2488)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6324(　　6324)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 58202(　 58202)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 703(　　 703)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　27(　　　27)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 495(　　 495)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 351(　　 351)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 792(　　 708)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1631(　　1605)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2476(　　2476)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 658(　　 658)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2228(　　2228)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5635(　　5635)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 198(　　 198)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 780(　　 780)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1006(　　 998)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1998(　　1998)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3789(　　3789)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 24586(　 24586)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 812(　　 812)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　87(　　　79)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 284(　　 284)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 426(　　 426)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 537(　　 537)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 368(　　 368)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　39(　　　39)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 619(　　 619)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 644(　　 644)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　90(　　　90)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

