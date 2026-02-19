外国証券 先物取引高情報まとめ（2月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6225( 6186)
6月限 44( 44)
TOPIX先物 3月限 7569( 7569)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 3月限 136633( 136633)
4月限 1679( 1679)
5月限 27( 27)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2488( 2488)
6月限 47( 47)
TOPIX先物 3月限 6324( 6324)
日経225ミニ 3月限 58202( 58202)
4月限 703( 703)
5月限 27( 27)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 495( 495)
日経225ミニ 3月限 351( 351)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 792( 708)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1631( 1605)
日経225ミニ 3月限 2476( 2476)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 658( 658)
TOPIX先物 3月限 2228( 2228)
日経225ミニ 3月限 5635( 5635)
4月限 39( 39)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 198( 198)
TOPIX先物 3月限 780( 780)
日経225ミニ 3月限 1006( 998)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1998( 1998)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 3789( 3789)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 24586( 24586)
4月限 812( 812)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 87( 79)
TOPIX先物 3月限 284( 284)
6月限 9( 9)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 426( 426)
TOPIX先物 3月限 537( 537)
日経225ミニ 3月限 368( 368)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 39( 39)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 75( 75)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 619( 619)
日経225ミニ 3月限 644( 644)
4月限 90( 90)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
