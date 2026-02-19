外国証券 先物取引高情報まとめ（2月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10988( 9934)
6月限 228( 28)
TOPIX先物 3月限 11836( 11461)
日経225ミニ 3月限 124364( 124364)
4月限 5284( 2284)
5月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7017( 6894)
6月限 80( 80)
TOPIX先物 3月限 14836( 14036)
日経225ミニ 3月限 76297( 76297)
4月限 2039( 2039)
5月限 40( 40)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 517( 346)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 9426( 630)
日経225ミニ 3月限 3075( 3075)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1882( 710)
TOPIX先物 3月限 5430( 2526)
日経225ミニ 3月限 2402( 2376)
4月限 2000( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1747( 1357)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 7270( 5381)
日経225ミニ 3月限 6170( 6170)
4月限 39( 39)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1243( 1187)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2855( 2635)
日経225ミニ 3月限 3094( 3094)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3717( 3488)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 6961( 6536)
日経225ミニ 3月限 38310( 38310)
4月限 1375( 1375)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1379( 527)
6月限 300( 0)
TOPIX先物 3月限 355( 349)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1858( 194)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 3339( 597)
日経225ミニ 4月限 5000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 244( 227)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 457( 457)
日経225ミニ 4月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10988( 9934)
6月限 228( 28)
TOPIX先物 3月限 11836( 11461)
日経225ミニ 3月限 124364( 124364)
4月限 5284( 2284)
5月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7017( 6894)
6月限 80( 80)
TOPIX先物 3月限 14836( 14036)
日経225ミニ 3月限 76297( 76297)
4月限 2039( 2039)
5月限 40( 40)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 517( 346)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 9426( 630)
日経225ミニ 3月限 3075( 3075)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1882( 710)
TOPIX先物 3月限 5430( 2526)
日経225ミニ 3月限 2402( 2376)
4月限 2000( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1747( 1357)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 7270( 5381)
日経225ミニ 3月限 6170( 6170)
4月限 39( 39)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1243( 1187)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2855( 2635)
日経225ミニ 3月限 3094( 3094)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3717( 3488)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 6961( 6536)
日経225ミニ 3月限 38310( 38310)
4月限 1375( 1375)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1379( 527)
6月限 300( 0)
TOPIX先物 3月限 355( 349)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1858( 194)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 3339( 597)
日経225ミニ 4月限 5000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 244( 227)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 457( 457)
日経225ミニ 4月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース