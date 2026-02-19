　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10988(　　9934)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 228(　　　28)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11836(　 11461)
日経225ミニ　 　 3月限　　　124364(　124364)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5284(　　2284)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　46(　　　46)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7017(　　6894)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　80)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14836(　 14036)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 76297(　 76297)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2039(　　2039)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　40)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 517(　　 346)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9426(　　 630)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3075(　　3075)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1882(　　 710)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5430(　　2526)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2402(　　2376)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1747(　　1357)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7270(　　5381)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6170(　　6170)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　39(　　　39)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1243(　　1187)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2855(　　2635)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3094(　　3094)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3717(　　3488)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6961(　　6536)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 38310(　 38310)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1375(　　1375)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1379(　　 527)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 355(　　 349)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1858(　　 194)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3339(　　 597)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 244(　　 227)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 457(　　 457)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース