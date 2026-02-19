　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万6625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万7375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース