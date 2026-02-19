「日経225オプション」3月限プット手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 16( 16)
SBI証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
BNPパリバ証券 56( 56)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
