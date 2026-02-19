「日経225オプション」3月限コール手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
楽天証券 19( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 9( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
楽天証券 19( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 9( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース