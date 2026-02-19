「日経225オプション」3月限コール手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 264( 64)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
BNPパリバ証券 62( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 264( 64)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
BNPパリバ証券 62( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 50( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース