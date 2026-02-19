【フィギュア】中井亜美 頂点へ！4年前に語った「トリプルアクセルへの思い」：ミラノ・コルティナ五輪【新潟】
新潟生まれの17歳が世界の頂点に挑みます。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは、日本時間の20日未明に新潟市出身・中井亜美選手が勝負のフリーに臨みます。
ショートプログラムでも〝トリプルアクセル〟を決める圧巻の演技を見せましたが、じつは以前〝トリプルアクセル〟への特別な思いをUXの取材に語っていました。
フリースケーティングに向けて公開された前日練習。
華麗な3回転の連続ジャンプを披露した中井亜美。代名詞であるアクセルジャンプの踏み込みを何度も確認していました。
世界が驚いた17歳、衝撃のオリンピックデビュー。
■実況
「78.71！自己ベスト更新！」
トップスケーターらをおさえ、ショート首位。
その要因となったのは･･･
■実況
「トリプルアクセル完璧！」
中井の代名詞〝トリプルアクセル〟。オリンピックでは日本女子4人目となる成功でした。
【日本女子オリンピック「トリプルアクセル」成功者】
1992年 伊藤みどり
2010年 浅田真央
2022年 樋口新葉
■リポーター
「トリプルアクセル決まりましたね。」
■中井亜美選手(17)
「練習から調子が良かったので。今回この大舞台で絶対に決めるぞという気持ちが氷に伝わって着氷できた。」
オリンピックの舞台で〝トリプルアクセル〟を決めたかった理由。
中井は、4年前にUXの取材で話していました。
■中井亜美さん(当時14歳)
「テレビで浅田真央選手が流れてきて、トリプルアクセルを降りていてそれにすごく引かれて。見とれてしまって(フィギュアを)始めた。」
憧れの浅田真央さんが見せた〝トリプルアクセル〟。
同じ舞台で成功させたい－
■中井亜美さん(当時14歳)
「夢は『オリンピックに出て金メダルを取ること』だけど、まだそのレベルに達していないのでひとつひとつ大事な試合を積み重ねて、4年後にはオリンピックに出られるように頑張りたい。」
あれから4年－
■実況
「初出場の17歳、新潟市出身・中井亜美。」
オリンピック出場の夢は叶えました。
次の夢『金メダル』獲得へ。勝負のフリーで再び大技成功に挑みます。
■中井亜美選手(17)
「フリーも自信をもって、この大舞台を最後の最後まで楽しむくらいの気持ちでフリーに挑みたい。」
フリーでも〝トリプルアクセル〟が決まるのか注目です。
注目の女子フリーは、20日(金)午前3時から始まります。
