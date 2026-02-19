中村静香、釣りショット公開「オオモンハタが釣れました」SNS反響「すごいやん」「かわいすぎるです」
俳優でタレントの中村静香（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。釣りを楽しむ写真を公開した。
【写真】「すごい」船上で釣った魚を掲げる中村静香※8枚目
中村は15、22日にテレビ東京で2週連続で放送される遠藤憲一主演のドラマ『さすらい釣り師 糸田三平』の第2話に出演する。
投稿ではこのドラマを紹介した上で「撮影の合間にはオオモンハタが釣れました」とつづり、「〔釣り×恋×グルメ〕、お楽しみに〜〜」と呼び掛けた。
写真では砂浜で遠藤と笑顔を見せるショットのほか、船上で魚を釣り上げる様子を公開した。この投稿には「すごいやん」「かわいすぎるです」などの反響が寄せられている。
