素敵じゃないか・柏木主催「にほんごお笑いフェス」、世の中にまだない「新しい芸人用語」を定義する5公演
お笑いコンビ・素敵じゃないかの柏木成彦が主催するイベント「にほんごお笑いフェス2026」が、2月28日に東京都新宿区にある、R’sアートコート(労音大久保会館)にて開催される。
本イベントは、素敵じゃないか・柏木が普段から大切にしている「言葉」にフォーカスした全5公演の1日完結型イベントで、神保町よしもと漫才劇場で毎月開催されている定期企画ライブが元となっている。
第1部から第3部の『芸辞苑』では、中堅芸人やコント師、他事務所所属芸人が各公演にそれぞれ出演。世の中にまだない「新しい芸人用語」を定義していく。
第4部『日本語漫才協会』では、実力派漫才師たちが言葉そのものが持つ響きや意味にスポットを当てるネタとコーナーを、最終、第5部では、柏木が「ずっとやりたかった」と語る現実には存在しない生き物や物事に対して、芸人たちが勝手なイメージで”あるある”を出し続ける「空想あるある選手権大会」を開催予定。
素敵じゃないか・柏木成彦はイベント開催に際し「“言葉”にフォーカスした1日イベントをさせてもらえることになりました! 『にほんごお笑いフェス』ということですが、フェス感というよりは、落ち着いてじっくり、言葉の面白さを噛んで味わえる5公演になると思います。盛りだくさんの1日になります! いろんな方に出ていただいて、本当に楽しみです! ぜひお越しください!」と語る。
【公演概要】
素敵じゃないか柏木Presents「にほんごお笑いフェス2026」
日程：2月28日(土)
公演数：5公演
会場：R’sアートコート(労音大久保会館)(東京都新宿区大久保1-9-10)
チケット:指定席 2,500円
チケット販売:FANYチケット
1.芸辞苑〜お兄さん編〜
時間:11:30 開場/12:00 開演
出演:素敵じゃないか・吉野晋右(MC)
素敵じゃないか・柏木成彦、おしみんまる、LLR・福田恵悟、囲碁将棋、ガクテンソク・奥田修二、タモンズ、すゑひろがりず、ヘンダーソン、ツートライブ
2.芸辞苑〜コント師編〜
時間:13:30 開場/14:00 開演
出演:素敵じゃないか・吉野晋右(MC)
素敵じゃないか・柏木成彦、やさしいズ・タイ、スクールゾーン・俵山峻、ニッポンの社長・辻、蛙亭・イワクラ、そいつどいつ・松本竹馬、オダウエダ、オフローズ・宮崎駿介、ピュート、軟水・大川内聡
3.芸辞苑〜他事務所編〜
時間:15:30 開場/16:00 開演
出演:素敵じゃないか・吉野晋右(MC)
素敵じゃないか・柏木成彦、きしたかの(マセキ芸能社)、ストレッチーズ(太田プロダクション)、さすらいラビー(太田プロダクション)、ひつじねいり(マセキ芸能社)、豆鉄砲・東(ワタナベエンターテインメント)、ちゃんぴおんず(ワタナベエンターテインメント)、キュウ(タイタン)
4.日本語漫才協会 ※会場チケット完売
時間:17:30 開場/18:00 開演
出演:素敵じゃないか・柏木成彦(MC)
素敵じゃないか・吉野晋右、野澤輸出&粗大アミ(フリー)、滝音、ドンデコルテ、めぞん、ストレッチーズ(太田プロダクション)、キュウ(タイタン)
5.第1回空想あるある選手権大会
時間:19:30 開場/20:00 開演
出演:ビューティフルトーキョーマンズ・鈴木バイダン(MC)
素敵じゃないか、9番街レトロ、ナイチンゲールダンス・中野なかるてぃん、永田敬介(プロダクション人力舎)、ストレッチーズ・高木貫太(太田プロダクション)、豆鉄砲・東健太郎(ワタナベエンターテインメント)、フランスピアノ・なかがわりょう(グレープカンパニー)
