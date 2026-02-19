歌手の倉木麻衣（43）が19日、都内で「放送30周年記念 TVアニメ 名探偵コナン展」（20日から、東京ドームシティプリズムホール）開催記念セレモニーに出席した。

2000年に「Secret of my heart」で初めてテーマ曲を担当し、以降もコナンとのタイアップは続き、17年には「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング再多数」のギネス世界記録に認定された。現在放送中のテーマ曲「TOWA 〜永久に風に乗る〜」が通算28曲目のタイアップとなっている。

自身もコナンの大ファンといい、「大好きなコナンのテーマを担当させてもらえるだけでも奇跡なのに、ギネスって…びっ倉木ですね」と話し、笑いを誘った。続けて「コナンの世界に寄り添えるような世界観を持って（曲を）作らせてもらっています」と語った。

「Secret of my heart」で初めてテーマ曲に起用された際はまだ高校生で、「単行本もお小遣いをためてお兄ちゃんと買って読んでいた。歌手デビューしたばかりだったのにまさかコナンの歌を歌わせてもらえて、すべての運を使い切ってしまったみたいに思っていた」と明かした。コナンとともに歌手活動を過ごし、「これからも記憶に残って、心に響く、コナンの世界観に寄り添える歌を作りたい」と語った。