オードリーの若林正恭が、喉の不調のため3週間の休養を取っている。

2月18日に所属事務所は、ウェブサイトで《以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました》と報告している。

「若林さんは、レギュラー出演する深夜のラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）を1月24日深夜、31日深夜と2週連続で欠席しました。その後、NFLの優勝決定戦であるスーパーボウルの取材のためアメリカへ渡り、2月7日深夜にはピースの綾部祐二さんをゲストに迎え、現地からのラジオ放送に出演しています。ハードスケジュールが続いていたので、今回の本格的な休養に至った可能性も考えられます」（スポーツ紙記者）

Xでは、かねてより若林の体調不良を指摘する声も聞かれていた。

《オードリーの若林さんも片頭痛持ちだったけど、何年か前に新しく出た予防薬の注射で信じられないくらい生活が快適になったと報道されてましたよね》

《若林って緊張すると過呼吸とかになるのかな。今もなんか様子がおかしかった》

「過呼吸は、メンタル面にダメージが来たときに現れるようです。症状が出たとき、若林さんが相方の春日俊彰さんに電話をかけたところ、春日さんからマンガに描かれていた、ビニール袋を使った対処法を伝えられ、解決したという話は、2人の定番エピソードトークとして知られています。また、南海キャンディーズの山里亮太さんとのユニットライブ『たりないふたり』のライブ後にも若林さんは過呼吸で倒れ、緊急搬送されています」（放送作家）

片頭痛に関しては、若林は小学校時代から悩まされていたという。

「長年、頭痛薬を服用し、同じ片頭痛持ちのおぎやはぎの小木博明さんとも定期的に情報交換をしているそうです。新しい治療薬の注射を試したところ一時期、改善が見られましたが、2025年5月31日深夜のラジオ番組では、だんだん効かなくなってきている、と吐露していました」（同前）

まずはゆっくりと回復に努め、新たな笑いを届けてほしいところだ。