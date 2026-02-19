藤本美貴×横澤夏子MC『夫が寝たあとに』から俵万智が教える“育児短歌”が書籍に！ 4.23発売
藤本美貴×横澤夏子MCが務めるテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜25時15分 一部地域除く）より、歌人・俵万智が教える“育児短歌”が書籍『みんなの短歌』としてマガジンハウスより4月23日に発売されることを決定した。
【写真】テレビ朝日系『夫が寝たあとに』のMCを務める藤本美貴×横澤夏子
同番組は、藤本と横澤のダブル3児のママの2人が、共感トークを繰り広げるママ特化型バラエティー。
番組ではこれまで、歌人の俵万智をゲストに迎え「育児短歌」「夏の育児短歌」「冬の育児短歌」を放送。笑えて泣ける人気企画となっている。
書籍には、大きな反響があった育児短歌回に加え、俵万智による育児短歌のつくりかたをたっぷり収録。ほかにも、豪華ゲストによる本書のための書き下ろし短歌に加えて、視聴者ママたちから募集した短歌から厳選して100首を掲載。共感が止まらない読みどころ満載の内容で、自分でも短歌が作れるようになるテクニックも詰まった一冊となっている。
書籍発売決定を記念して、3月18日に東京・六本木蔦屋書店で公開収録を開催。六本木蔦屋書店のHPから期間内に申し込みをすると抽選で公開収録に参加できる。申し込み期間は2月25日まで。
「夫が寝たあとに」×俵万智『みんなの短歌』は、マガジンハウスより4月23日発売。1760円（税込）。
