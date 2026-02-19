「自分の体型がいちばん好き」 16歳で妊娠・ギャルモデル 抜群プロポーションにネット騒然
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、19日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
昨年は写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。普段からSNSでは、グラビアのオフショットや、スタイル抜群の私服姿を披露している。
今回は「自分の体型がいちばん好き、普通に」と、砂浜で撮影されたオフショットを投稿。水着で際立つ抜群のプロポーションに、ファンからは「美しい」「最高に綺麗」などの声が集まった。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
昨年は写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。普段からSNSでは、グラビアのオフショットや、スタイル抜群の私服姿を披露している。
今回は「自分の体型がいちばん好き、普通に」と、砂浜で撮影されたオフショットを投稿。水着で際立つ抜群のプロポーションに、ファンからは「美しい」「最高に綺麗」などの声が集まった。
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）