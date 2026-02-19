長尾謙杜『木挽町のあだ討ち』の撮影を振り返る「良い経験になった」 打掛姿＆メイキング写真公開！
柄本佑が主演、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』より、なにわ男子の長尾謙杜演じる若侍・伊納菊之助にフォーカスした新カット3点とメイキングカットが解禁された。
【写真】孝行息子として称えられながらも、胸の内に葛藤と秘密を抱えている菊之助（長尾謙杜） 新カット
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。
主演の柄本は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演の渡辺は、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治役で重厚な存在感を放つ。
さらに、仇討ちを遂げた若者・菊之助には長尾、主人を殺した男・作兵衛には北村一輝。加えて、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、高橋和也、正名僕蔵、石橋蓮司、沢口靖子ら実力派キャストが集結する。
解禁されたのは、長尾謙杜演じる、物語の発端となる仇討ちを成した若侍・伊納菊之助にフォーカスした新カット3点と、菊之助が凛とした佇まいの打掛姿や源孝志監督と真剣な表情で話し込むメイキングカット。
父を殺した作兵衛への仇を討った孝行息子として称えられながらも、その胸の内には誰にも明かしていない葛藤と秘密を抱えている菊之助。若き英雄として喝采を浴びる一方で、どこか影を帯びた眼差しが物語全体の謎を深めていく存在となっている。
本作への出演は、長尾が出演した映画『室町無頼』でタッグを組んだ須藤泰司プロデューサーからの再オファーによるもの。絶望の中にいながらも凄まじい武術の才能を秘め、成長を遂げていく少年を演じた前作とは異なり、今回は葛藤を抱えながら揺れ動く内面を持つ若侍という、より繊細な役どころに挑んでいる。
長尾自身も「最初お話をいただいて、台本や原作を読ませていただいたとき、すごく素敵な役をいただいたと感じていました。プロデューサーの須藤さんには、室町無頼の時も大変お世話になったのですが、菊之助は室町無頼で演じた才蔵とはまた違って、葛藤を抱いている少年の役だったので、心の動きもあり、演じててとても楽しかったですし、良い経験になったと感じています」と語っている。
菊之助役のキャスティングについて、須藤泰司プロデューサーは「『室町無頼』ですでに長尾くんのポテンシャルを感じていた。小柄ながら俊敏、そして男も惚れるような美しい面立ち、引き込まれるような眼差し。これは菊之助そのもの」と語り、「『室町無頼』では野生児だったが、今回は悩める若者というとても内面的な役を振る事で、新たな一面を引き出せると思った。その期待に彼がどう応えたか？ 本作を見て頂ければ誰もが納得するはずである」と全幅の信頼を寄せている。
仇討ちを果たすため江戸へやってきたものの、右も左もわからない若侍だった菊之助。そんな彼を“森田座”の人々は自分の息子のように匿い、温かく迎え入れていく。そんな森田座の豪華俳優陣との共演について長尾は、「小さい頃からテレビで見てきた方々ばかりでしたのでかなり緊張しましたが、本当に皆さんフレンドリーで、フランクに話しかけてくださって、現場自体すごく楽しかったですし、色々なことを聞けて勉強になりました」と撮影を振り返る。
「特に北村さんにはアクションや芝居を教えていただきながら撮影できたので、自分としても成長できた作品だったと思います。あとやはり謙さんはクランクインする前まで、少し怖いイメージがあったのですが、話してみたらすごく優しかったです。カットがかかった時に良かったら謙杜ナイスと言ってくださって、下の名前で呼んでくださるのが本当に嬉しかったです。これからは謙さんにも自分の名前が届くように頑張っていきたいと感じています」と現場での充実ぶりを語る。
さらに源監督との対話についても、「撮影期間中に一度ご飯に行かせていただいて、色々な話をさせていただきました。映像を撮っている時も、すごく分かりやすく伝えてくださって、監督を信じて撮影できたので、素晴らしい作品になっていると感じています」と回想。「監督がこれまで撮ってこられた作品も見させていただいたのですが、すごく映像も綺麗で、監督が作る作品にご一緒させていただいて、しかも22歳という若さで出会わせていただいたことに本当に感謝ですし、これからのためになると感じています」と語った。
若き英雄としての凛々しさと、胸の奥に秘めた揺らぎ。その両面をあわせ持つ伊納菊之助という難役に、長尾が真正面から挑んだ本作。艶やかな打掛に身を包み、覚悟と迷いをその眼差しに宿す菊之助の姿も見どころだ。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
【写真】孝行息子として称えられながらも、胸の内に葛藤と秘密を抱えている菊之助（長尾謙杜） 新カット
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。
主演の柄本は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演の渡辺は、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治役で重厚な存在感を放つ。
解禁されたのは、長尾謙杜演じる、物語の発端となる仇討ちを成した若侍・伊納菊之助にフォーカスした新カット3点と、菊之助が凛とした佇まいの打掛姿や源孝志監督と真剣な表情で話し込むメイキングカット。
父を殺した作兵衛への仇を討った孝行息子として称えられながらも、その胸の内には誰にも明かしていない葛藤と秘密を抱えている菊之助。若き英雄として喝采を浴びる一方で、どこか影を帯びた眼差しが物語全体の謎を深めていく存在となっている。
本作への出演は、長尾が出演した映画『室町無頼』でタッグを組んだ須藤泰司プロデューサーからの再オファーによるもの。絶望の中にいながらも凄まじい武術の才能を秘め、成長を遂げていく少年を演じた前作とは異なり、今回は葛藤を抱えながら揺れ動く内面を持つ若侍という、より繊細な役どころに挑んでいる。
長尾自身も「最初お話をいただいて、台本や原作を読ませていただいたとき、すごく素敵な役をいただいたと感じていました。プロデューサーの須藤さんには、室町無頼の時も大変お世話になったのですが、菊之助は室町無頼で演じた才蔵とはまた違って、葛藤を抱いている少年の役だったので、心の動きもあり、演じててとても楽しかったですし、良い経験になったと感じています」と語っている。
菊之助役のキャスティングについて、須藤泰司プロデューサーは「『室町無頼』ですでに長尾くんのポテンシャルを感じていた。小柄ながら俊敏、そして男も惚れるような美しい面立ち、引き込まれるような眼差し。これは菊之助そのもの」と語り、「『室町無頼』では野生児だったが、今回は悩める若者というとても内面的な役を振る事で、新たな一面を引き出せると思った。その期待に彼がどう応えたか？ 本作を見て頂ければ誰もが納得するはずである」と全幅の信頼を寄せている。
仇討ちを果たすため江戸へやってきたものの、右も左もわからない若侍だった菊之助。そんな彼を“森田座”の人々は自分の息子のように匿い、温かく迎え入れていく。そんな森田座の豪華俳優陣との共演について長尾は、「小さい頃からテレビで見てきた方々ばかりでしたのでかなり緊張しましたが、本当に皆さんフレンドリーで、フランクに話しかけてくださって、現場自体すごく楽しかったですし、色々なことを聞けて勉強になりました」と撮影を振り返る。
「特に北村さんにはアクションや芝居を教えていただきながら撮影できたので、自分としても成長できた作品だったと思います。あとやはり謙さんはクランクインする前まで、少し怖いイメージがあったのですが、話してみたらすごく優しかったです。カットがかかった時に良かったら謙杜ナイスと言ってくださって、下の名前で呼んでくださるのが本当に嬉しかったです。これからは謙さんにも自分の名前が届くように頑張っていきたいと感じています」と現場での充実ぶりを語る。
さらに源監督との対話についても、「撮影期間中に一度ご飯に行かせていただいて、色々な話をさせていただきました。映像を撮っている時も、すごく分かりやすく伝えてくださって、監督を信じて撮影できたので、素晴らしい作品になっていると感じています」と回想。「監督がこれまで撮ってこられた作品も見させていただいたのですが、すごく映像も綺麗で、監督が作る作品にご一緒させていただいて、しかも22歳という若さで出会わせていただいたことに本当に感謝ですし、これからのためになると感じています」と語った。
若き英雄としての凛々しさと、胸の奥に秘めた揺らぎ。その両面をあわせ持つ伊納菊之助という難役に、長尾が真正面から挑んだ本作。艶やかな打掛に身を包み、覚悟と迷いをその眼差しに宿す菊之助の姿も見どころだ。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。