“世界で最も美しい顔”美女“ルール外”のキス.に.霜降りせいやも「一番のご褒美…」
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が18日に放送。#2では、「世界で最も美しい顔100人」にも選出されたことでも知られるタレントのゆめが、生き残りをかけて男性陣への積極的なアプローチを試みた。
【写真】林ゆめ、大胆なキス！
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた
第1話の「1stモテVOTE」に続き、12時間後に「2ndモテVOTE」を行うと知らされた参加者たち。「2ndモテVOTE」では男性1人、女性2人が脱落となりこの知らせをきっかけに、各メンバーの生き残りをかけたアピール合戦が展開される。
「1stモテVOTE」で、まりやと同票の女性メンバー最下位になってしまったゆめは、脱落を回避するため積極的に動き出す。なおき、ユウキ、格闘家・たいじゅとそれぞれ2ショットの時間を過ごしたゆめは、続いて内科医師・たかしと2人きりに。第1話での女性メンバーに与えられた“モテミッション”を振り返り、たかしは「ゆめちゃんのミッションほしかった」と告げる。そんなたかしに対して、ゆめは「やる？」と自ら提案。たかしの頬を両手で包み込み、唇に当てた指を挟んでキスをする積極的なアプローチを披露したゆめ。「世界で最も美しい顔100人」にも選出されたゆめの大胆な駆け引きに、スタジオのせいやは「一番のご褒美やん…」と羨望の眼差しを向ける。
「2ndモテVOTE」を目前に“恋愛強者”たちが早くも本領を発揮！？ ハイレベルなモテテクニックが連発した第2話は、現在ABEMAで無料配信中。
