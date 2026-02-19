ハナレグミと中村佳穂によるツーマンライブ＜HOW BEAUTIFLOW!!＞が、5月14日（木）にロームシアター京都、5月31日（日）に東京・NHKホールの2日間で開催される。

2人は2023年に行われた＜新しい聴衆・三月 #01＞をはじめ、2024年開催の＜Sunset Live 2024＞ではお互いの代表曲「家族の風景」と「get back」をマッシュアップし、印象的なステージを披露していた。

2年ぶりとなる今回の共演では「Beautiful」と「Flow」を合わせたオリジナルのタイトルを掲げ、ツーマンライブを開催。ハウスバンドを作り、2人はそれぞれの表現でパフォーマンスを展開する。チケットは本日2月19日（木）18:00よりオフィシャルHP先行がスタート。

なお本日2月19日（木）22時からは、昨年末にNHKホールで開催されたカルテットとホーンを迎えたスペシャルライブ＜THE MOMENT 2025＞の模様がスペースシャワーTVにて独占放送される。

■＜HOW BEAUTIFLOW!!＞

2026年5月14日（木）開場18:00/開演19:00 ロームシアター京都

問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com

2026年5月31日（日）開場17:00/開演18:00 NHKホール (東京)

問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ MEMBER

ハナレグミ/中村佳穂

宮川純（key）/越智俊介（b）/伊吹文裕（d）/高木大丈夫（gt）/植松陽介（cho）/稲泉りん（cho) チケット料金： \9,000（消費税込/全席指定）

特記事項： ※未就学児童入場不可

当日券： ※発売未定 オフィシャルHP先行

2月19日（木）18:00〜2月25日（水）23:59

イープラス https://eplus.jp/howbeautiflow/

■番組情報 スペースシャワーTV

『ハナレグミ「THE MOMENT 2025」LIVE SPECIAL』

放送日時：2月19日（木）22:00〜23:30

https://tv.spaceshower.jp/p/00089455/