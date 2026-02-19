毎回同じカット → ちょっと待ったーー！！【40・50代】若見え狙える♡「くびれウルフ」

毎日同じヘアスタイルで過ごしているなら、ヘアチェンジで若見えを狙ってみて。今回ご紹介するのは、上品さと軽やかさを両立できそうな「くびれウルフ」。ふんわりとボリューム感を演出できるため、年齢とともに気になるペタンコ髪もカバーできそうです。40・50代におすすめな「くびれウルフ」をさっそくチェック。

小顔見えするネオウルフ

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「ひし形シルエットのネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ウルフ特有のメリハリのあるシルエットに丸みや柔らかさがプラスされています。顔まわりのレイヤーや首元のくびれによって小顔見えしそうです。

女性らしく仕上げたくびれウルフ

こちらは、立体感のあるウルフレイヤーにピンク系のカラーを組み合わせて女性らしさをプラス。毛先の動きが若々しさを演出してくれそうです。@yuuna__iwamaさんは「動きのあるスタイルなので、クールにも落ち着いたコーデにもおすすめです」とコメントしています。

襟足短めで抜け感アップ

襟足を短めにすることで抜け感が演出されたくびれウルフ。シャープになりすぎないため、柔らかさや女性らしさを演出したい人にもおすすめです。@motoshi_wtokyo_wolfさんによると「ノンスタイリングでも可愛い」とのこと。今っぽさをナチュラルに引き出せるのが嬉しいポイントです。

自然にくびれて扱いやすい

こちらは、肩の位置で自然にくびれる扱いやすいヘアスタイル。外ハネのシルエットがアクティブな印象を与えてくれそうです。@kitadani_koujiroさんは「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri