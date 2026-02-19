今回の短期免許最終週となるレイチェル・キング騎手（３５）＝英国出身、豪州拠点＝は、２４年の東京新聞杯、昨年の京都金杯とＪＲＡの芝重賞２勝を挙げたサクラトゥジュール（セン９歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニヴァース）とのコンビで、フェブラリーＳに挑む。１年前にコスタノヴァにまたがり、女性騎手初のＪＲＡ・平地Ｇ１を制した砂の国内頂上決戦。「初めてＧ１を取ることができた思い出のレース。今年もチャレンジしていきたい」と２年連続の参戦を前に意気込んでいる。

今回が３０戦目となる９歳のパートナーは、ダート未経験でのＧ１挑戦。「競馬になると何とも言えないですが、力強くてタフな馬なので、そういう意味でダートもありなのではと思います」。壁は高いが、ノーチャンスではないと見ている。

来日初日の１月２４日にいきなり４勝を挙げると、その後もコンスタントに結果を残して１１勝。「雪で中止とか色々とありましたが、いくつものいい勝利を挙げることができた。全体的に良い旅ができました」と充実した表情を浮かべる“キング姐さん”。今週で日本を離れるが、スケジュール次第で夏頃に再び短期免許を取得する予定もある。次なる旅へ向けて、さらに勝利を積み重ねる。（浅子 祐貴）