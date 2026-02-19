ミラノ・コルティナ五輪で１８日に行われたスノーボード・女子スロープスタイル決勝で同種目日本勢初の金メダルに輝いた深田茉莉（ヤマゼン）の父・範生さんが１９日、日本から祝福のコメントを送った。

範生さんは地元の愛知・みよし市にある福谷ハピネスホールで行われたパブリックビューイングで観戦。金メダルに「銅メダルくらい取れたらいいかなと思っていたんですけど、まさか金（メダル）とは思わなかった」と声を弾ませ喜んだ。

深田が決勝で９位に終わった女子ビックエア（スノーボード）が行われた９日まで現地観戦。悔し涙をにじませる娘に向けて「まだ終わってないよ。過去は変えられないから、気持ち切り替えて。未来は変えられるから」とエールを送ると、それに応えるように最高の結果を出して見せた。

深田は当初は現地に行く予定はなかった範生さんに向けて、１通の手紙を残したという。「パパ、仕事で来れないけど、お土産持って帰ってくるからね」。手紙を読んだ範生さんは「メダルを取って帰ってくるよ」と受け取り、「自分を鼓舞しているのか、強い気持ちで（出て）行ったので、それが本当になるとは…」とかみしめた。

金メダルのご褒美には、「犬が欲しいってずっと言ってるんで」と新たな家族を迎え入れる予定。「本人は（ウェルシュ・）コーギーが良いと言ってるんですけど、僕はブルドッグがいいかなと思ってるんです」と打ち明けた。しかし、深田の母・美穂さんは反対の意向を示しており、「そこは、僕がなんとかしてやろうかなとひそかに思ってます。金（メダル）取っちゃったもんね」と明かした。