開催中のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）で金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が勝負飯として紹介し、脚光を浴びた赤しそふりかけ「ゆかり」を発売する三島食品が１９日、スポーツ報知の取材に応じた。

村瀬はＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ（日本オリンピック協会）の公式Ｙｏｕ Ｔｕｂｅチャンネルに投稿されたショート動画で、ビッグエアで金メダルを獲得した日にも「ゆかりのおにぎりを食べました。おいしかったです」と告白。さらに「梅干しとゆかりがセットになっているやつを上島コーチが勝負飯として作ってくれて、おいしかったです」と語っている。

飾らない村瀬の姿が反響を呼び、１１日に投稿されたばかりだが、すでに９１万回再生を突破。６日の開幕以降に同チャンネルで投稿されたショート動画では、フィギュアスケートのペアで金メダル、団体で銀メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）を始め、フィギュア勢が上位５本を占める中、村瀬の勝負メシ動画は、それに次ぐ再生回数を記録した。

三島食品の広報は、村瀬が２つのメダルを獲得したことに対し「この度はおめでとうございます」と祝福。「勝負メシにゆかりのおにぎりを選んでいただき、とてもうれしく思っております」と語った。

１９４９年に創業。「ゆかり」は７０年から発売を開始し、現在はふりかけはもちろん、ジュースなど４０品を展開する。広報によると「名古屋の営業員が、赤しその漬物がよく売れていることに着目したことがきっかけで、ゆかりが誕生した」。年間４０億円売り上げているが、村瀬の出身地である岐阜県を含む東海エリアは他の地方より「１・５倍」の売り上げを誇っているという。「岐阜県出身の村瀬さんも幼少期から親しまれていたのかな、と想像していました」と広報は喜びの声を上げた。

村瀬個人のＹｏｕ Ｔｕｂｅチャンネルも大好評。五輪に関する動画をすでに４本更新し、「ミラノオリンピック開幕〈２〉選手村探索」が３０万回再生、「開会式入場行進の裏側〈３〉貴重映像すぎたか」が１１万回再生を突破し、金メダリスト目線のお宝映像が人気を博している。特に、１６日に投稿したショート動画「決勝当日のＢ１４」は１８８０万回再生をたたき出し、世界中から注目を集めている。