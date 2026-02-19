愛知県など東海地方のご当地ステーキレストランとして知られる「ステーキのあさくま」。そんなあさくまがこのたび大阪市内初出店。2月20日に「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」をオープンする。



【写真】名物のサラダバー

筆者は2月17日に開催されたレセプションに参加。シンガーソングライター、インフルエンサーでフードフェス「全肉祭」のステージプロデューサーを担当するすみれさんと共にさまざまなメニューを実食した。



あさくまは1948年創業。1973年からステーキレストランを展開し、これまで東海、関東のロードサイドに出店してきたが、 この西梅田ハービスプラザ店は、初の都市型立地に対応したビジネスランチ特化型のモデル店ということ。従来10分～15分かかっていた提供時間を短縮し、かつ安価なビジネスランチメニューを開発。ステーキやハンバーグに合うワインも、19種類と豊富な品揃えだ。



あさくまと言えばサラダバーも名物。野菜類からパン、ご飯類、デザート類はもちろん、麻婆豆腐やもつ煮込みなど気になる惣菜まで充実しているので、思い思いにチョイスして、ハウスワイン「ASAKUMA WINE」の赤と共に楽しみつつステーキが到着するのを待った。



「野菜の種類が豊富なのは女性として嬉しいポイント。赤ワインもスッキリ飲みやすいタイプで、野菜や海鮮類にも無理なくあわせられました」（すみれさん）



招待客でやや混雑していたもののステーキの到着はオーダーから15分程度。スピーディーだが、好みの焼き加減を選ぶこともでき、丁寧な仕上がり。筆者はミディアムレアでいただいたが、ナイフを入れればほどよく肉汁が染み出し、歯ごたえ、味わいもとても程よい塩梅だった。



「180g、3080円（税込）とリーズナブルなのに、とてもしっかりお肉の味がする本格的なステーキでびっくりしました。今回はお腹いっぱいで食べられませんでしたが、一番の人気メニューだと言うあさくまハンバーグも気になります」（すみれさん）



あさくまはステーキが最大の魅力だとは思うが、ハンバーグやサラダバーも外しがたい要素の一つ。特に西梅田ハービスプラザ店ではサラダバー単体を1518円（税込）でオーダーできるので、ライトユーザーからフルコース感覚で楽しみたい人まで、多様なスタイルで利用できそうだ。愛知県・東海の人々に長年愛されたその魅力に、ぜひ触れていただきたい。



ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 店舗概要



所在地：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 地下2階



営業時間：午前11時～午後10時30分（ラストオーダー午後9時30分）



※ランチメニューは平日午後3時まで※土日祝は終日グランドメニューを提供



定休日：施設休館日に準じる



すみれさんプロフィール



大阪府出身、シンガーソングライター、株式会社SYC PROJECT代表



2012年からシンガーソングライター活動開始。10年以上、毎日配信を継続しているライバーとしても注目される。近年はフードフェス「全肉祭」ステージやアイドルグループ「異次元ポケットドール」のプロデュースも担当。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）