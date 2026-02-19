〈「ヌードを撮りたい」「自分だけが浮いているって自覚しています」妻は理学療法士→風俗写真家になった…そのとき夫が見せた“意外な表情”とは〉から続く

風俗で働く女性にとって、パネル写真は名刺代わりであり、最強の武器でもある。しかし、ただ綺麗に撮ればいいわけではない。いったいどういうことなのか。

【画像】宗教2世として幼少期を過ごし、大学生の時には業界入り、伝説の嬢になった“まりてん”の秘蔵写真はコチラ

フリーライターの山田厚俊氏の『風俗カメラマン「姫」を輝かせる者たちの世界』（草思社）の一部を抜粋し、業界のトップランナーたちが明かす“売れる写真”の極意と、カメラマン選びの戦略について紹介する。

◆◆◆

“被写体”風俗嬢たちの「写真家選考基準」

かつての写真は、店舗が契約しているカメラマンが撮影したり、雑誌やサイトのカメラマンに一任していることが多かったという。今も店舗でスタジオを持っていて契約カメラマンがいるところや、風俗サイトが広告出稿する店舗に対して撮影を引き受けている。

そのようななかで、個人の風俗カメラマンに風俗嬢が個人で頼むメリット、魅力とは何か。現役風俗嬢たちに写真の重要性やカメラマンを選ぶ決め手を聞いてみた。

まず最初にご登場願ったのは、まりてんだ。今、日本で一番有名な風俗嬢と言っても過言ではないだろう。2025年1月、『聖と性 私のほんとうの話』（講談社）を上梓。同年8月4日現在で3刷の大ヒットだ。宗教2世として幼少期を過ごし、大学生の時、デリヘルで働くようになった。一時、風俗嬢を引退したものの、2020年にデリヘル復帰。2023年、風俗サイトの最大手「シティヘブン」のコンテスト「全国ミスヘブン総選挙」でグランプリを獲得した。名実ともにトップに君臨した風俗嬢である。ちなみに、総選挙は客による人気投票で、他のサイトでもこのようなイベントが毎年実施されている。まりてんの波乱万丈の人生は、同書で赤裸々に綴られているのでお読みいただきたい。



エッセイ『聖と性 私のほんとうの話』がベストセラーになったまりてん

まりてんの印象は、キレイというだけでなく、“嫌みが一切ない女性”である。常に、相手の目を見て話し、笑顔を絶やさない。しかし、決して作り笑いとかではない。真剣にこちらの声に耳を傾けて答えを探す表情など、どれを取っても嫌みがなく、その魅力に引き込まれてしまう。

そんなまりてんはセルフプロデュース、セルフブランディングに長けている。写真についても経験により学んだもの、鋭い観察眼と分析力で次のように語る。

「風俗にもいろいろ種類があります。たとえば、ソープランドなどの店舗型だと、来店したお客様と店のスタッフとのコミュニケーションがあり、『実は今日、この子がオススメです』なんて会話がありますが、デリヘルの場合、お客様は風俗サイトやお店のHPを見て電話してくるわけで、その時にはすでに指名する女の子を決めています」

つまり、サイトに掲載するパネル写真が大きくモノを言うのだ。では、カメラマンの良しあしは、風俗嬢にとってどのような判断基準があるのだろうか。

「女性たちは、自分の気に入ったように写真を撮ってもらいたいと思いがち。でも…」

「女性たちは、自分の気に入ったように写真を撮ってもらいたいと思いがち。でも、ベテランのカメラマンなら指示どおりに撮ってもらったほうがいい。男性目線の“鳴る写真”を撮ってくれるからです。特に、まだ経験が浅い風俗嬢はベテランの男性カメラマンに撮ってもらうほうがいいと思います」

女性目線より男性目線が、訴求力があり、売れる嬢になる第一歩だとの指摘である。そのうえで経験を積み、自分の強み、売り方を理解し、多くのファンがついたら、自分の好み、相性のいいカメラマンに撮ってもらえばいいと語る。

「私は、今は女性に撮ってもらっています。自分が好きだと思えるもの、写真でもそう。それってファンも好きなものになるから」

まりてんは惜しまれつつも2025年8月で現役引退した。同月31日には、東京・新宿のホテルで盛大に「引退式」を敢行。100人以上の業界関係者やファンが集まった。今もユーチューバー、インフルエンサーとして風俗業界に根を張っている。自身でオンラインスクール「LAPRI（ラプリ）」も運営。こちらでは自撮り講座も開くなど、今度は風俗で働く女の子たちを応援する立場になっていく。

栄光と挫折を味わった者にしか分からない業界の裏表。そのなかで、働く女の子たちが本当に輝いていけるようにしたいと、引退後もまりてんは走り続ける。

続いては、東京・池袋の「M感性SWITCH池袋店」の人気M性感嬢、あまねに話を聞こう。

賞レースでランクインし続けてきた有名嬢

あまねは、風俗サイト「駅ちか！」の「ミス駅ちか総選挙」で202年、2024年に全国総合1位の2連覇をはじめ、数々の賞レースでランクインする有名嬢だ。

2025年5月のゴールデンウイーク明け、東京・JR新宿駅からほど近いホテルのラウンジ。数多くの客で混雑するなかで、白いスプリングコートを羽織り、髪をピンクに染めた女性が現れた。

一言で表現するなら、「華がある女性」だろう。奇をてらうことのない装いでありながら、どこかオーラを纏っていて、遠目にもすぐ分かった。

そんなあまねが在籍する店はM性感専門店だ。M性感とは、風俗嬢が主導権を持ち、客を責めるプレイをメインとするもの。言葉責めだったり、アダルトグッズを使って客を責める、つまり客はM寄りの男性ということだ。

「私は自分を商品として捉えています」という言葉の真意

ベビーフェースなのに責め好き女性というギャップが、M男性の心に刺さったのだろうか。ちなみに、素顔は写真どおり可愛く、理路整然と話すクレバーな女性といった印象だ。

しかし、クレバーなだけではない。人との繫がりも大切にしている。2025年9月6日、あまねの誕生日パーティーが東京・新橋のスナックで行われた。錚々たる業界関係者や現役風俗嬢ら25人がお祝いに駆けつけた。この場で主役のはずのあまねが、皆に酒を配るなど甲斐甲斐しく世話をする姿が、人を惹きつける魅力の一つにもなっていた。

そんなあまねは当初、顔出しをしていなかったため各賞レースで伸び悩んでいたが、意を決して顔出しをするように方向転換。それも追い風となり、2023年以降は破竹の勢いでさまざまな賞で好成績を収めている。今や賞レースの常連となったあまねだが、写真の重要性についてはこう語る。

「私は自分を商品として捉えています。商品を売る際、重要なのは他の商品との差別化。他の女性と同じような背景、同じような下着、同じようなポーズで撮っても埋もれるだけ。なので、私は数多くのカメラマンに撮ってもらい、カメラマンの特性、相性なども探りながら写真をためています」

そうして自分に合うカメラマンを探し出し、数人のお気に入りを見つけたという。

自撮りでの研究も欠かせない。どの角度からの表情がいいのか、光の当たり具合はどれが最適なのか、写メ日記を書く際、その写真にどんな文章を入れていくのが効果的なのか。時間があれば、そんな思考に時間を費やしているという。あまねはカメラマン選びについて、こう語る。

「ただ仕事をするうえで必要だから写真を撮るというのは、いずれ行き詰まると思う。自分のやりがいとか、モチベーションに繫がらせる意味でもカメラマン選びは大事なのではないでしょうか」

あまねは、屈託の無い笑顔でこう答えた。

2025年に放送されたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の舞台になった吉原は、今も日本のソープランド一大地域となっている。その数、約120店で、1店舗で在籍する風俗嬢が平均で30人とした場合、約3600人が働いている計算になる。

もう少し、吉原について書き記そう。吉原通い30年以上の“ベテラン客”Mによると、吉原には大きく分けて「高級店」「大衆店」「格安店」があると言う。高級店は120分で6万円以上。10 万円以上になると「超高級店」と呼ばれる。大衆店は3万〜5万円。格安店は2万5000円以下だそうだ。

ちなみに、Mは神奈川県在住の50代。

20歳で初めて先輩に吉原に連れて行ってもらい、以来定期的に吉原に通っている男だ。風俗店の店長やスタッフたちなどからも信頼が厚く、一時は風俗嬢の送迎など店の手伝いをした経験もある。風俗店の表も裏も知る“貴重な生き証人”の一人だ。

話を吉原に戻そう。そんな吉原の風俗嬢、柚葉にも話を聞いた。柚葉は、熟女店の大衆店で知られる「シャトーペトラ」に在籍している。柚葉とは、風俗業界のイベント「フーフェス」で知り合った。

「有名嬢のなかに交じって取材を受けるなんて、いいのかしら？」

取材をお願いした当初、柚葉は少々困惑した表情を見せた。しかし、これも何かの縁だとお願いし、快諾してもらった。そんな柚葉のキャッチフレーズは「黒髪清楚系美熟女」。小柄で明るい雰囲気。黒目が大きく目力が強いと感じさせるためにSっぽく見られるそうだが、実はM寄りだと笑って答える。

地元・仙台でソープ嬢をしていた柚葉が、東京に出てきたのは2023年秋だという。

「吉原でいくつかの店を経験して、このお店に落ち着きました」

「シャトーペトラ」に決めた理由が写真だったと語る。

「一番は、パネル写真が着物だったこと。というのも、私はパチンコ店で必死に働いていたので、成人式にも出席していなかった。なので、着物にとても憧れというか、着たいって思っていたんです」

吉原の地で長く続く店舗で、スタッフの心証も良かった。マットプレイも必須事項だったことも柚葉はうれしかったと語る。

「ソープは、マットプレイが醍醐味の一つ。でも、店舗によってはやらなくていいというお店もありました。その意味では好条件が揃っていましたね」

マットとは、浴室のエアマットの上でローションなどを使い、風俗嬢が客と身体をすり合わせてて行うもの。ローションで滑りやすいため、風俗嬢が主導権を握りプレイするものだ。技術や経験の差が出ると言われ、客側もマット好きが多いという。着物姿での撮影は、店側が準備する。

「年に1度、ある場所の古民家で店側が契約しているカメラマンに撮影をしてもらいます。メイクアップアーティストや着付師もいて、髪形もアップにしてくれるので、されるがまま（笑）」

一方、写メ日記は自撮りが多いと言う。自撮り棒やセルフタイマーを使って、納得がいくまで撮っているそうだ。日記のテーマは「素顔」。素の自分を出すことによって、客とのコミュニケーションの一助にしたいとの思いがあると言う。

「でも、今後はカメラマンの方に頼んで撮ってもらおうかなって思っています。自分の知らない魅力を引き出してもらえたらうれしいですね」

〈「女の子をよく見せようとして過度な加工が増えた時期がありました」…現役の写真修整職人が“パネマジ”を狙わない“衝撃の理由”《ビフォーアフター写真も》〉へ続く

（山田 厚俊／Webオリジナル（外部転載））