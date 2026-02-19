〈「経験が浅い嬢はベテランの男性カメラマンに撮ってもらうほうがいい」伝説の“嬢”たちが赤裸々に語った“パネル写真選び”の意外なポイント〉から続く

パネル写真における過度な加工、通称「パネマジ」が平然と行われてきた風俗業界。しかし、自身を“魔法使い”と称するレタッチャーの瑞月氏は、別人のように作り変えるレタッチは行わない。

【ビフォーアフター】現役レタッチャーが明かす…現役嬢のパネル写真の修整前→修整後の写真はコチラ

いったいどのようなポイントに気を配り、写真の修整作業にあたっているのだろうか。フリーライターの山田厚俊氏による『風俗カメラマン 「姫」を輝かせる者たちの世界』（草思社）の一部を抜粋して紹介する。

◆◆◆

レタッチの魔法使い・瑞月（Atelier JIL代表）

人間、誰しもがさまざまなエピソードを持っている。

本書にご登場願った人たちは、いずれも目を見張る経験をしてきた者ばかりだ。そのなかでも突出したエピソードを持っている一人が、瑞月だろう。

まずはレタッチについて解説しよう。レタッチとは、写真加工のことだ。かつてモノクロ写真の修整は、筆でニキビを消したり、髪の毛の艶出しをしたりしていた。

カラー写真になってからは、プロの手によって色補整が行われていた。それが、カメラがデジタルになり、インターネットが普及してからは写真加工アプリが出てきて、一般ユーザーでも容易に加工が可能になった。



レタッチ技術を駆使した本人提供のイメージ写真

風俗業界でもキャスト本人がスマホアプリ加工したり、カメラマンが納品の際、AIソフト等でレタッチを施すのも増えている。そのため、現在のレタッチの専門職は修整のみならず、合成や加工のより高い技術を要求されている。

吉原に通って30年以上のMは語る。

「昔から写真修整はありましたが、ネットが主流になってから写真加工技術が格段に上がり、女の子をよく見せようとして過度な加工が増えた時期がありました。パネルマジック、いわゆる“パネマジ”と呼ばれるものです。今も店舗の掲載画像は映え系修整パネマジが散見する一方で、写メ日記やSNSなどへの投稿は素に近い画像も多く見られるようになったと感じています」

新しい技術が出てくると、試行錯誤はつきものだということだろう。そのようななかで、瑞月はレタッチを専門とした仕事に就いた。誰もが一期一会の出会いと別れを繰り返しているが、紆余曲折の人生模様が瑞月には幾重にも積み重なり、現在に至っている。

一番苦手だった科目を経験しようと美術系大学を受験

まずは子どもの頃からの話をしよう。東北出身の瑞月は、厳格な両親の下で育てられた。勉強はもちろん、何もかも一流であることを求められた。幼少の頃からフルートを習っていた瑞月は、学業だけでなく音楽も得意だった。唯一、苦手だったのは美術だった。

「絵を描くのが苦手とかではなく、水彩画が苦手だった。デッサンで何度も消した後、水彩で色づけすると濃さに濃淡が出る。消すことがゼロにならないことが嫌でした。でも、高校卒業前に進路を考えた時、人生は1回きり。知らないで知った気になるよりは一番苦手だった科目を経験しようと思って美術系大学を受験したんです」

高校の美術教師に頼み込み、1週間デッサンの勉強をした。付け焼き刃の勉強ながら、合格した。入学したら、知らないことだらけだったが、それでも、その知らない世界を学べる喜びを瑞月は感じていた。

就職は一部上場企業、二部上場企業の2社に合格。しかし、面接官の印象が良くなかったため、辞退した。1990年代前半、バブル経済崩壊後の就職難であるにもかかわらず、だ。そこで働き始めたのが、札幌のクラブだった。

「1カ所に留まって仕事をするより、いろいろな人と知り合い、さまざまな世界を知りたかったんでしょうね」

瑞月はまるで他人事のように、当時を振り返る。しかし、夜の世界にトラブルはつきものだった。瑞月はある人に騙され、600万円の借金を背負うことになり、ソープランドで働くこととなる。店長や良客に恵まれ、借金は1年を待たずに返済できた。その後、瑞月はキャバクラに移る。

この時まだ20代前半。しかし、瑞月は移籍したキャバクラで奇抜なショータイムを行い、グループ全体の1位を獲得。

当時人気のテレビ番組「ギルガメッシュないと」（テレビ東京系）への出演を果たす。それを機に、知名度が全国区に。入店して3〜4カ月の夏のことだった。しかし、人気絶頂の秋、半年余りでキャバクラを退店する。

「テレビ番組出演後に、ストリップ劇場からの誘いを受けていたんです。知らない世界を見てみたいと思って飛び込みました」

ここまで聞いていて感じたのは、瑞月は安住の地を求めない性格だということだ。一方で、その時々の人間関係を大事にしている。それがやがて大きく開花していくこととなる。

ストリップ劇場で踊り子として全国を飛び回り、振り付けの才能も発揮。踊り子として約2年働いた後、振付師としても活躍する。しかし、出る杭は打たれる。振付師としての実績を順調に積み上げるなか、今度は仲が良かった仲間たちが足を引っ張り始めるようになった。

そんな人間関係に嫌気が差し、再びソープランドで働き始めた。この頃、心身ともに疲弊していた瑞月は、誰にも会いたくなくなり、引きこもりがちになった。その状況を見て、仲の良かったソープ嬢がある時、瑞月に声をかけてきた。

「このままじゃダメになるから犬を飼いなさい。犬の世話をしていたら、うつ病になる暇はないよ」

そこでコーギーを飼い始めた。

効果はてきめんだった。しかも、犬を介した人との付き合いは、煩わしさが無かった。住む場所も東京から茨城に引っ越した。犬との生活を最優先にした選択だった。

瑞月は風俗嬢のセカンドキャリアとして、ドッグショーの世界で生きて行こうと考え、専門ブリーダーの道を模索する。

その後、自身のケンネルのホームページを作るためパソコンを学ぼうとするが、その学びを求めたのはMMORPGだった。MMORPGとは、「大規模多人数同時参加型オンライン・ロール・プレイング・ゲーム」のこと。ゲーム内で仲良くなった仲間たちからパソコンの使い方、ホームページやフラッシュの作り方を教わっていった。

10年近く離れていた絵画の世界に戻ったきっかけ

ある時、ゲーム仲間からパソコンで絵を描く方法を教えてもらった。10 年近く離れていた絵画の世界だったが、描いてみるとだんだん楽しくなり夢中になったと言う。

瑞月は茨城から宮城に引っ越した。2011年3月11日、東日本大震災で被災した。そのようななかで瑞月は動物ボランティアに参加。飼い主に会えずに亡くなっていくペットたちを想い、生前撮影した写真を基にパソコンで絵を描き始めた。その絵はSNSで評判を呼び、世界各地から「うちの犬を描いてくれ」と注文が舞い込むようになった。

その後、知人のイラストレーターから「人の絵も描いてみたら」と勧められた。彼から人物画のコツを教わり、描く対象が広がり、後に日米合同制作ドラマのワンシーンである、東京都渋谷区道玄坂を飾る看板制作に携わることになった。

風俗の世界から離れて進んだセカンドキャリアの道は順調のように思えた。しかし、またもや転機が訪れる。

レタッチャーとしてのデビュー

2020年4月、SNSで交流をしていたとある風俗嬢がLINEグループの参加を募っていたため、参加した。新型コロナウイルスが日本に上陸し、風俗業界も壊滅的なダメージを受ける矢先の時期だ。グループ内で、現役風俗嬢の一人から「撮影スタジオに時間制限があって、多くの写真が撮れない」「写真のストックが無くてどうしよう」といった声が聞こえてきた。瑞月は「写真の雰囲気を変えれば使えるんじゃないの？」と提案した。

「そんなこと、できるの？」

「背景の色を変えるとか、やり方はいろいろあるよ」

そんな仲間内の会話が盛り上がる。何しろこの時期、風俗嬢も暇を持て余していた。

「できるならお願いしたい。瑞月さん、試しにやってみて」

そんなやり取りの末、瑞月は風俗嬢たちの写真データを送ってもらい、レタッチを始めた。この時、すでに瑞月は、絵画の技術、フォトショップの加工技術、さまざまな技法を知っていた。

さらに、本格的にレタッチの勉強を行い、風俗嬢たちから借りた写真を用いて一日中練習をした。

その後、グループ内の風俗嬢の助けも借り、徐々にSNSなどでその評判が広がり、翌2021年にはレタッチャーを名乗るようになった。

瑞月のレタッチはいわゆるパネマジと呼ばれる修整とは異なり、被写体の良いところをより良く見せるというものであって、「別人級に見せる」ものではない。さまざまな技法、ストリップで培った女性の造形美と、イラスト制作で養ったカラー＆ライトの知識と技術が武器で、被写体の「最適解」を導き出そうとするものだ。

「ナイトワークにおけるパネルの役割はまず多くの人の目を引き、興味を持ってもらい、一度会ってみたいと思わせることにある。パネル写真は店で言えば、看板であり、外観である。どんなにおいしい料理を出す店でも、外観が悪く目を引かないお店に、多くの人は進んで足を向けてくれない。だからこそ、最初の一歩になる間口を広げるため、多くの人がその女性に興味を持ってもらう魔法をかけるのが、レタッチャーの仕事だと思う。プラスを生かしマイナスを減らして、1人ひとりの良さを写真のなかにちりばめていく。だからこそ被写体を生かし、違和感のない仕上がりを目指すことが大事だ」

と、瑞月は語る。そして最後に自らの軌跡をこう振り返る。

「さまざまな人のご縁で今の仕事に就くようになった。何度も私を救ってくれた風俗業界と、今がんばっている女性たちを“私の魔法”で応援していきたい」

（山田 厚俊／Webオリジナル（外部転載））