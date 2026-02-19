ホワイトアウトも…札幌市で台風並みの猛吹雪　空の便で欠航相次ぐ　関東でも強風注意報　真冬に逆戻りも週末は“春”

19日朝、暴風雪警報が出された北海道・札幌市。

傘が壊れそうになるほどの猛吹雪に見舞われました。

ダウンコートのフードを手で引っ張りながら吹雪を耐えしのぐ様子があちらこちらで見られました。

発達した低気圧の影響で、札幌市では台風並みの暴風が吹き荒れ、関東では氷の壁が出現するほどの寒さが戻ってきました。

札幌市中央区で路面電車を待つ多くの人たちも、ほとんどの人がフードをかぶり電車を待っていました。

街の人からは「大丈夫かなと思ったが外見たら真っ白で、どうしようか迷いながら幼稚園に『遅れます』と電話して今行っているところ」という声が聞かれました。

台風並みとなる、最大瞬間風速26m/sの暴風が吹き荒れた札幌市。

通勤・通学の時間帯は体の横から吹き付ける雪で様々な影響が出ています。

この猛吹雪で札幌市内の道路で発生したのが、視界不良となる危険な「ホワイトアウト」です。

午前8時ごろ、札幌市中央区の道路では、前を走る車のブレーキランプが辛うじて見える程度の視界の悪さで、歩く人の姿を認識するのも難しい状況となっていました。

街の人からは「ホワイトアウトですね。道路が全然除雪もされていないし。寒いですよね。例年よりもすごく雪が多い感じ」という声が聞かれました。

積雪も急増しました。

18日までは87cmでしたが、朝から降り出した雪が1m5cmに達しました。

既に朝から3回ほど除雪作業をしているという女性は「この吹雪だと雪がしまって重いんですよ。きょう3回目だけど、あっという間に（雪が）たまってしまって。風があるとやっぱりやりづらくて、やっても全部飛んで戻ってくる。それだからちょっと大変かなと思います」と話しました。

札幌市周辺では小・中学校など341校が臨時休校しました。

この吹雪は、交通機関にも大きな影響を及ぼしました。

雪の影響で特急列車が一時運転見合わせとなり、JR江別駅では止まった列車から次々と乗客が降りる様子が見られました。

札幌駅では吹雪の中、タクシーなどを待つ人で列ができていました。

空の玄関口、新千歳空港では発着便の欠航が相次ぎ、多くの人が窓口に並びながらスマホで情報収集をしていました。

中には、床に座り込んで遊ぶ子供たちもいました。

午前9時半に新潟行きの飛行機に乗るために来た男性は「（Q.予定通り飛びそう？）わからないですよね。飛ばないというのはなさそうなので、もうちょっと待ちたいと思います」と話しました。

札幌市周辺では一時、大雪警報が出ていて、交通障害に引き続き警戒が必要です。

19日は関東でも強風注意報が出されました。

午前6時20分ごろ、埼玉・新座市で撮影されたドライブレコーダー映像には、建物の看板がめくれ、道路をふさぐような形で落下する様子が捉えられていました。

落下する前の様子と比較すると、いかに大きな看板が落ちたのかが分かります。

撮影者：

驚き。台風の日だったら、ある程度身構えてることもできたかもしれないが、風が強いといっても何か物が飛んでいくような風の強さではなかった。こういったことが急に起きるんだと、びっくりした。

台風並みの暴風が吹き荒れた札幌市で19日朝に撮影された1枚の写真には、車の内部が信じられないほど雪まみれになった様子が写っていました。

ハンドルの形を残したまま雪が積もり、運転席にはこんもりと雪の山ができています。

一体何が起きたのでしょうか。

実は、車の窓にちょっとした隙間が開いていたことから起きてしまった現象なのです。

撮影者：

車の運転は人が乗るとくもってしまう。いつもくもらないように窓を少し開けていたが、窓を閉め忘れてしまっていて、気づかずに朝までたった。

暴風雪警報が出た札幌市。

わずか5cmほど窓を閉め忘れたことで吹雪が隙間から入り込み、約13時間の間に車内が雪まみれとなりました。

一方で、関東にも真冬の寒さが戻ってきました。

19日午後1時ごろ、群馬・みなかみ町は雪が舞い、18日夜からの雪で、ベンチの上に18日にはなかったという雪が5cmほど積もっていました。

群馬・東吾妻町で出現したのは、崖から染み出す水が凍ってできた巨大な氷の壁「温川の氷壁」です。

群馬・東吾妻町 まちづくり推進課・清水優芽さん：

幅100メートルぐらい、高さ20メートルぐらい。

観光客からは「自然が生み出す物はすごい。作った物じゃないので」という声が聞かれました。

21日からの3連休の東京都心では気温が急上昇します。

特に天皇誕生日の23日は、予想最高気温が19度と4月下旬並みの暖かさに。

積雪が多い北海道や東北でも4月並みの暖かさとなる見込みで、落雪や雪崩に注意が必要です。